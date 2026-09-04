6 пар знаменитостей, которые познакомились на съемках клипа

Музыкальный клип – это, как правило, три-четыре минуты красивого света, драматичных взглядов и людей, которые почему-то постоянно смотрят друг другу в глаза. Но иногда после команды "стоп, снято" начинается совсем другая история. История любви.

24 Канал собрал подборку звездных пар, которые познакомились или сблизились именно благодаря музыкальным клипам. Некоторые из них поженились, завели детей и живут вместе уже много лет, а некоторые доказали, что даже самая лучшая химия в кадре не гарантирует хэппи-энда. Короче, клип заканчивается, а драма – нет.

Брэд Пейсли и Кимберли Уильямс-Пейсли



Брэд Пейсли еще до личного знакомства испытывал симпатию к актрисе Кимберли Уильямс – увидел ее в фильме "Отец невесты" и, кажется, подумал: "А почему бы не пригласить ее в свой клип?". В 2001 году она снялась в его клипе "I’m Gonna Miss Her", после чего экранная история довольно быстро стала реальностью: в 2003 году они поженились и сейчас воспитывают двух сыновей.

Леди Гага и Тейлор Кинни

В 2011 году Леди Гага познакомилась с актером Тейлором Кинни на съемках клипа "You and I". Пара встречалась пять лет, в 2015 году обручилась в День святого Валентина, но уже в следующем году расторгла помолвку.

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Одна из самых известных историй в этом списке началась в 2006 году на съемках клипа Джона Ледженда "Stereo". Крисси Тейген сыграла там главную женскую роль, а дальше уже последовали свадьба в Италии в 2013 году, четверо детей и еще несколько совместных клипов.

Почему Тейген впоследствии еще снялась в клипах "All of Me" и "Wild". Короче, один клип – и девушка настолько понравилась, что ее оставили и в сиквеле.

Тайга и Блэк Чайна

Блэк Чайна снялась в клипе Тайги "Rack City" в 2011 году – и именно тогда между ними завязались отношения. Впоследствии пара стала родителями сына Кинга Каиро, но в 2014 году рассталась.

А дальше их история претерпела еще несколько поворотов, что после разрыва Тайга начал встречаться с Кайли Дженнер, а у Чайны впоследствии родилась дочь от Роба Кардашьяна. Голливуд, где даже любовный треугольник решили превратить в семейный бизнес.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

В 2001 году Анна Курникова сыграла возлюбленную Энрике Иглесиаса в клипе "Escape". Экранная химия оказалась настолько убедительной, что после съемок они начали встречаться уже в реальной жизни.

Дженнифер Лопес и Крис Джадд

Крис Джадд был танцором в клипе Дженнифер Лопес "Love Don’t Cost a Thing" в 2000 году. Во время работы над видео между ними возникла близость, а уже в 2001 году они поженились.

Правда, брак продлился недолго – в 2002 году пара рассталась.

В Голливуде даже у любви иногда бывает сценарий с неожиданным поворотом. Мы собрали истории знаменитых пар, чьи измены становились громкими скандалами, годами обсуждались в прессе и в конечном итоге меняли судьбы самих влюбленных.



