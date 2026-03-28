Шоу "Орел и Решка" раскритиковали за русский язык: Андрей Бедняков прокомментировал
- Тревел-шоу "Орел и Решка" в последнее время ведет соцсети на русском языке, что вызвало возмущение в сети.
- Андрей Бедняков прокомментировал скандал.
Тревел-шоу "Орел и Решка" активно ведут свои соцсети. И почти все последние сообщения опубликованы на русском языке – это спровоцировало возмущение в сети.
Одной из первых на это обратила внимание блогерша Елена Мандзюк. Она опубликовала сообщение в тредс, где возмутилась русскому языку в инстаграм-профиле "Орла и Решки".
Елена Мандзюк подчеркнула, что украинское тревел-шоу полностью ведет коммуникацию на языке страны-агрессора. Чтобы популяризировать новый сезон, они используют прошлый контент с украинскими ведущими – Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк, Антоном Птушкиным.
Запускаете новый сезон старого шоу под названием: "проверим, насколько украинцам все равно". Правила просты: берем украинский продукт, сохраняем русский язык и смотрим, будет ли реакция, или снова съедят это л*йно,
– написала Елена Мандзюк.
Блогер добавила, что подозревает, что таким образом создатели тревел-шоу хотят привлечь внимание зрителей из России. Она раскритиковала Нателлу Крапивину за то, что та "тянет" российское в Украину.
Профиль "Орла и Решки" / Скриншот из инстаграма
Что об этом говорит Андрей Бедняков?
Бывший ведущий шоу "Орел и Решка" высказался в комментариях. Он написал, что не имеет никакого отношения к странице проекта или тех, кто ее ведет.
По контракту все видео принадлежат продюсерам шоу. И поэтому они могут использовать видео с моим участием,
– объяснил Андрей Бедняков.
Шоумен добавил, что сделал свой выбор, поэтому сейчас ведет страницу только на украинском языке, а отвечать за выбор других – не может.
Что известно о новом сезоне "Орла и Решки"?
- Продюсер Нателла Крапивина около месяца назад анонсировала новый сезон шоу "Орел и Решка", который будет называться "По блату". Участие в его съемках можно приобрести – чтобы стать ведущим, надо заплатить 100 тысяч евро.
- О новом сезоне объявили по случаю 15-летия проекта. Анонс опубликовали на русском языке, что уже вызвало недовольство у многих украинцев. Кроме того, поскольку место ведущего можно буквально купить, пользователи не исключают, что в эпизодах могут фигурировать россияне.