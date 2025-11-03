Андрей Бедняков ответил, действительно ли в шоу "Орел и Решка" была золотая карта

Андрей Бедняков вспомнил работу в тревел-шоу "Орел и Решка". Он ответил, действительно ли в проекте была золотая карта, благодаря которой один из ведущих жил в роскошных условиях.

Об этом Бедняков рассказал в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Бомбардир".

Тоже интересно Назвал проституткой: Андрей Бедняков жестко потроллил предательницу Тодоренко

Андрей Бедняв рассказал, что когда он снимался в тревел-шоу "Орел и Решка" золотая карта действительно была. Однако телеведущий отметил, что дорогие покупки все равно нужно было утверждать.

Ты не мог себе купить машину, часы. Надо все утверждать. Отель ты сам (выбирал – 24 Канал),

– поделился Бедняков.

Он вспомнил, что Жанна Бадоева как-то хотела купить кольцо. Телеведущая звонила продюсерам, чтобы получить разрешение, но в конце концов ей отказали.

Если какой-то классный экспириенс – надо сесть на кита и уплыть куда-то, условно говоря. Это стоит 12 тысяч. Продюсеры понимают, что это классно показать, что это будет интересно людям. Мы это снимаем, мы это покупаем. А если я пошел в магазин и купил себе машину – это не интересно,

– объяснил телеведущий.

Интервью с Андреем Бедняковым: смотрите видео онлайн

Кстати! В прошлом году бывший ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников в интервью "Люкс ФМ" рассказал, что золотой картой можно было оплатить одну ночь в дорогом отеле.

"У тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одном отеле, все равно у всех есть этот отель, все равно вещи и чемодан приезжают в этот отель", – объяснил он.

Коротко о тревел-шоу "Орел и Решка"