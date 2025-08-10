Недавно украинский ведущий Орест Дрималовский завершил службу в десантно-штурмовой бригаде, а теперь стало известно, что он – новый спикер в Министерстве обороны Украины.

Орест прокомментировал свое назначение на новую должность. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Дрималовского.

Он распространил пост о том, что стал спикером в Минобороны.

Новый этап. Новые вызовы. Новая ответственность,

– написал Орест в публикации.

Пост Ореста Дрималовского / Скриншот из фейсбука

Что известно об Оресте Дрималовском?

Он начал свою журналистскую карьеру в 2015 году, а учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Работал корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а затем в программе "Вікна-новини" на СТБ.

В феврале 2024 года Орест присоединился к Вооруженным Силам Украины и служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде в Донецкой области. После полутора лет службы он оставил десантные войска. За отвагу и исключительную службу его наградили медалью "Крест Доблести".

Напомним, что должность спикера недавно занял и другой украинский телеведущий – Геннадий Попенко. После того, как его демобилизовали, он присоединился к Министерству по делам ветеранов Украины.