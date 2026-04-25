Основателя самой популярной K-pop-группы BTS обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Южной Кореи отклонила запрос полиции на арест K-pop-магната Бан Си Хёка, который создал суперпопулярную группу BTS. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве.

Прокуроры заявили, что на данном этапе "нет достаточных оснований" для ареста и призвали к дальнейшему расследованию. Об этом сообщает BBC.

Полиция обвиняет Бан Си Хёка в том, что в 2019 году он ввел в заблуждение своих инвесторов. Мужчина заявлял, что выход его компании звукозаписи Hybe на биржу маловероятен, хотя сам тайно готовился к этому.

Акции компании Hybe, стоимость которых сейчас составляет 7,3 миллиарда долларов, вышли на южнокорейскую биржу в октябре 2020 года. Полиция утверждает, что Бан присвоил около 200 миллиардов вон (136 миллионов долларов), однако он обвинения отрицает.

В ходе расследования были проведены обыски в штаб-квартире Hybe, а некоторые активы K-pop-магната заморожены. Также звучат призывы, чтобы он ушел с должности главы компании.

По словам Бан Си Хёка, его действия были законными. С августа бизнесмену запрещено выезжать за границу.

Запрос на ордер поступил через несколько недель после того, как группа BTS начала мировой тур после четырехлетней паузы. По оценкам экспертов индустрии, компания Hybe может заработать более 1 миллиарда долларов.

Согласно южнокорейскому законодательству, лицам, осужденным за незаконное получение 5 миллиардов вон или более, грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Кто такой Бан Си Хёк?

Еще в молодом возрасте Бан Си Хёк начал увлекаться музыкой. В школе парень выступал в группе, которая исполняла треки, написанные им, а в студенческие годы начал карьеру автора песен.

В 1997 году вместе с певцом Пак Чиньоном основал лейбл звукозаписи JYP Entertainment. В 2005 году Бан покинул компанию и создал собственный бизнес – Big Hit Entertainment, ныне известный как Hybe.

BTS, основанный в 2013 году, стал одним из самых успешных поп-групп. Коллектив состоит из семи участников: RM, Джина, Шуги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Чонгука.