Об этом сообщается в документе. Санкции введены еще против ряда лиц.

В документе отмечается, что Тимати поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, распространяет кремлевские пропагандистские нарративы и символику так называемой "СВО".

Рэпер заявлял, что готов воевать против Украины и поддерживает оккупацию Крыма, участвовал в пропагандистских мероприятиях на полуострове. 18 марта 2022 года он выступал во время пропагандистского митинга "За мир без нацизма! За Россию! За Президента!", который проходил на стадионе "Лужники".

Тимати поддерживал Владимира Путина на президентских выборах, участвовал в его предвыборных компаниях, был доверенным лицом российского диктатора.

Таким образом, Тимур Юнусов поддерживает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или стабильности или безопасности в Украине,

– отмечается в документе.

Тимати уже отреагировал на санкции ЕС на своей странице в инстаграме.

В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за рубежом и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне пох..,

– написал он.

Тимати отреагировал на санкции ЕС / Скриншот из инстаграма рэпера

Что еще известно о Тимати?