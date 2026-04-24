Про це повідомляється у документі. Санкції запроваджені ще проти низки осіб.

У документі зазначається, що Тіматі підтримує збройну агресію Росії проти України, поширює кремлівські пропагандистські наративи та символіку так званої "СВО".

Репер заявляв, що готовий воювати проти України та підтримує окупацію Криму, брав участь у пропагандистських заходах на півострові. 18 березня 2022 року він виступав під час пропагандистського мітингу "За світ без нацизму! За Росію! За Президента!", який проходив на стадіоні "Лужники".

Тіматі підтримував Володимира Путіна на президентських виборах, брав участь у його передвиборчих компаніях, був довіреною особою російського диктатора.

Таким чином, Тимур Юнусов підтримує дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, або стабільності чи безпеці в Україні,

– наголошується у документі.

Тіматі вже відреагував на санкції ЄС на своїй сторінці в інстаграмі.

На відміну від багатьох чиновників, у мене немає і ніколи не було нерухомості за кордоном і банківських рахунків в ЄС. Тому на двадцятий пакет санкцій мені пох…,

– написав він.

Тіматі відреагував на санкції ЄС / Скриншот з інстаграму репера

Що ще відомо про Тіматі?