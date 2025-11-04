Когда возраст не помеха любви: 7 украинских звездных пар с большой разницей в возрасте

В поисках партнера многие интересуются, какая разница в возрасте является оптимальной для того, чтобы построить счастливые отношения. Но случаются и исключения из правил, когда никакие цифры не могут помешать чувствам.

Некоторые украинские звездные пары доказали, что настоящая любовь может существовать даже между партнерами с большой разницей в возрасте. 24 Канал расскажет о влюбленных, которые нашли свое счастье вопреки цифрам в паспорте.

Остап Ступка и Маргарита Ткач

Разница в возрасте: 35 лет

Театровед Маргарита Ткач брала у Остапа интервью – так они познакомились. Впоследствии Ступка пригласил девушку на выставку. Их отношения завязались молниеносно. Сейчас пара проживает вместе, у них нет конфликтов из-за быта.

У него нет ощущения возраста своего вообще. Даже иногда это в минус идет, потому что иногда ты с ним как с подростком, потому что он такой немножечко иногда ветреный, где-то что-то он сделал - он не понимает, что за это надо отвечать,

– комментировала разницу в возрасте Маргарита.



Звездные пары с большой разницей в возрасте / Фото из инстаграма звезд

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Разница в возрасте: 28 лет

Екатерина с юного возраста была фанаткой певца и часто бывала на его концертах. Впервые они познакомились в Николаеве в 2015 году, когда имели номера в одном отеле. После общения у них завязались отношения, а впоследствии пара расписалась. Сейчас они воспитывают сына Мишутку.

У меня очень активный муж, которой ни минуты не сидит на месте. Он еще даст жару всем молодым. Я иногда за ним не успеваю,

– признавалась Екатерина.



Звездные пары с большой разницей в возрасте / Фото из инстаграма звезд

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая

Разница в возрасте: 19 лет

Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и пиар-директор коллектива – помолвлены. Их отношения начались спустя длительное время после того, как Сергей Танчинец развелся с женой. О романе стало известно в мае 2024 года.



Звездные пары с большой разницей в возрасте / Фото из инстаграма звезд

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Разница в возрасте: 16 лет

Пара познакомилась на корпоративе, но сначала только дружила. Но впоследствии у них закрутился роман. В то время Вадим был женат, но из-за Оли решил развестись. Позже они поженились. Супруги воспитывают дочерей Марию и Алису. Иногда у них происходят кризисы и разговоры о разводе, но уже 20 лет Оля и Вадим доказывают свою любовь.



Звездные пары с большой разницей в возрасте / Фото из инстаграма звезд

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Разница в возрасте: 15 лет

Владимир и Екатерина познакомились в соцсетях. На первом свидании они сразу обсудили все, что их волнует – публичность, ожидания от этих отношений и многое другое. И похоже, что оба сразу поняли, что подходят друг другу.

Я думал, что это будут отношения отец-ребенок. Но потом я понял, что на 22 – уже зрелый человек и умнее, чем большинство женщин, которых я знал в своей жизни,

– делился Остапчук.



Звездные пары с большой разницей в возрасте / Фото из инстаграма звезд

KOLA и Вячеслав

Разница в возрасте: 13 лет

Певица несколько лет назад вышла замуж за мужчину, который уже давно живет в Израиле. Они расписались в Праге. KOLA оберегает приватность своего избранника, поэтому почти не показывает его в соцсетях.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

Разница в возрасте: 9 лет

Телеведущая и ее избранник начали общаться благодаря приложению для знакомств. В январе 2025 они обручились, а впоследствии стало известно, что Леся и Дмитрий ждут пополнения. У них родился сын Оскар, которого недавно покрестили. Ходят слухи, что пара уже поженилась, однако ни Леся, ни Дмитрий, пока это не подтверждают.



Звездные пары с большой разницей в возрасте / Фото из инстаграма звезд

