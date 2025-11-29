Суд снова рассмотрел дело Ступки, которого приговорили к трем годам лишения свободы за "пьяное" ДТП

Два года назад Народный артист Украины Остап Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. За это Голосеевский райсуд назначил ему три года ограничения свободы и запретил управлять автомобилем в течение восьми лет.

В то же время актер считал этот приговор несправедливым, поэтому подал апелляцию. Обжалование подал и прокурор, который требовал более сурового наказания. Теперь Киевский апелляционный суд вынес свое решение. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Главком", которое получило полный текст постановления апелляционного суда.

Прокурор настаивал на том, что Остапа Ступку следует посадить в тюрьму, ведь он в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором серьезно пострадал человек. Адвокат просил наоборот – заменить ограничение свободы на штраф в размере 170 тысяч гривен и сократить срок запрета управления авто – с восьми до пяти лет. Сторона защиты отмечала, что, что Ступка признал вину, раскаялся, компенсировал лечение потерпевшего и имеет много положительных характеристик от коллектива Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, Председателя Национального союза театральных деятелей, Национального союза кинематографов. Также к материалам дела добавили благодарности от военных за благотворительную и волонтерскую деятельность обвиняемого актера и квитанцию на сумму 100 тысяч гривен, которые Остап Ступка перечислил для нужд Вооруженных сил Украины.

Впрочем, апелляционный суд решил, что приговор первой инстанции является справедливым, и оставил его без изменений.

Как известно, срок наказания Остапу Ступке будет засчитываться со дня его прибытия в исправительный центр.

В то же время он еще может обжаловать это решение в Верховном суде – у него есть на это 3 месяца.

Что известно о "пьяном" ДТП Остапа Ступки?