ДТП в нетрезвом виде, четыре брака и роман с женщиной на 35 лет младше: где сейчас Остап Ступка

Сегодня, 2 сентября, наследник актерской династии Остап Ступка отмечает свой день рождения. Кинозвезде исполнилось 59 лет.

За десятилетие карьеры Остап сыграл немало ролей в театре и кино. Однако в последние годы внимание к Ступке часто было связано не только с его творчеством, но и с громкими скандалами. О самых громких из них рассказывает 24 Канал.

ДТП в Киеве в нетрезвом состоянии

Самым громким скандалом вокруг Остапа Ступки стало ДТП, которое он спровоцировал 4 апреля 2023 года в Киеве. Тогда актер за рулем Range Rover выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный Mitsubishi. В салоне автомобиля находился мужчина, который получил травмы и был госпитализирован. После аварии правоохранители установили, что в крови Ступки было 1,62 промилле алкоголя. Сам актер признал свою вину и впоследствии компенсировал потерпевшему расходы на лечение. Инцидент получил большую огласку, ведь речь шла об одном из самых известных украинских актеров.



Фото ДТП с участием автомобиля Ступки / фото из открытых источников

После ДТП Ступка публично говорил о последствиях своего поступка и признавал, что допустил серьезную ошибку.

В ноябре 2023 года суд первой инстанции признал Остапа Ступку виновным и назначил ему три года ограничения свободы. Также актера лишили права управлять транспортными средствами на восемь лет. Защита пыталась обжаловать решение. Адвокаты просили заменить ограничение свободы штрафом в размере 170 тысяч гривен и сократить срок запрета на управление автомобилем до пяти лет. Сторона защиты подчеркивала, что Ступка признал вину и компенсировал потерпевшему расходы на лечение.

Однако в ноябре 2025 года Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменений. Таким образом, Ступка должен будет провести три года в исправительном центре открытого типа, а за руль не сможет садиться в течение восьми лет.

Четыре брака актера

Личная жизнь Остапа Ступки также неоднократно становилась темой для обсуждений. Актер был женат четыре раза, причем все его браки закончились разводом.

Первой женой Ступки была Татьяна Каплина. Они познакомились еще в студенческие годы, а в браке у них родился сын Дмитрий, который также стал актером.

После развода в жизни Ступки появилась еще одна Татьяна – балерина. Их брак был недолгим.

Самые длительные отношения у актера были с Ириной Батько. В этом браке родились двое младших детей – Богдан и Устина. После 15 лет совместной жизни пара развелась, однако, по словам Ступки, сохранила нормальные отношения.



Ступка с бывшей женой Ириной и дочерью / фото из открытых источников

В 2015 году актер женился на Дарье, которая была примерно на 20 лет моложе его. Она не стремилась к публичности, поэтому об их семейной жизни известно гораздо меньше.

В январе 2025 года Ступка рассказал, что они с Дарьей расстались. По словам актера, на их отношения сильно повлияла трагедия в семье бывшей жены – она потеряла отца. Ступка подчеркивал, что после разрыва они остались друзьями.

Роман с Маргаритой Ткач

Еще одним поводом для обсуждений стал новый роман актера. Осенью 2024 года стало известно, что Остап Ступка находится в отношениях с театральным критиком Маргаритой Ткач. Между влюбленными – около 35 лет разницы в возрасте. Сам Ступка не скрывал отношений и объяснял, что их объединил театр.



Остап Ступка и Маргарита Ткач / фото из инстаграма актера

В январе 2025 года актер рассказывал, что не спешит с пятым браком. По его словам, сначала им нужно пожить вместе и лучше узнать друг друга. Пара продолжает появляться вместе и делиться совместными моментами. В начале 2026 года Ступка и Ткач также публиковали совместные фото с празднования Нового года.

Где сейчас Остап Ступка

После ДТП Ступка не ушел из профессии. Сам актер опровергал информацию о том, что его уволили из театра после аварии, и заявлял, что продолжает сниматься. Ступка по-прежнему связан с Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко: на официальной странице театра он до сих пор указан как член труппы.

На его странице в инстаграме немало постов об отце Богдане Ступке, моментах из театра и семейных фотографиях с избранницей Маргаритой Ткач.

Кстати, в украинском шоу-бизнесе немало пар, которые, как и Остап Ступка и Маргарита Ткач, не обращают внимания на значительную разницу в возрасте.