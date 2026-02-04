Отец-миллиардер Николы Пельтц впервые отреагировал на ссору дочери с семьей Бекхэмов
- Нельсон Пельтц посоветовал своей семье держаться подальше от прессы на фоне конфликта с Бекхэмами.
- Ранее Бруклин Бекхэм заявил о давлении со стороны родителей.
Американский миллиардер Нельсон Пельтц прокомментировал конфликт его дочери и зятя Бруклина с Дэвидом и Викторией Бекхэмами. Мужчина дал совет своей семье на фоне всех событий.
Если Виктория и Дэвид Бекхэмы хранят молчание относительно скандала, отец Николы высказался. Это произошло во время мероприятия от газеты WSJ Invest Live во Флориде, пишет Hola.
Журналисты спросили Нельсона Пельтца, дает ли он своей семье советы на фоне конфликта с семьей Бекхэмов и постоянных упоминаний в таблоидах.
Появлялась ли моя семья в последнее время в прессе? Я вообще не заметил,
– пошутил миллиардер.
Мужчина отметил, что надеется на то, что Никола и Бруклин проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.
"Мой совет – держаться как можно дальше от прессы. Моя дочь и Бекхэмы – это совсем другая история, и она не касается сегодняшней темы", – сказал Нельсон Пельтц.
Что известно о ссоре между семьями?
- Бруклин Бекхэм недавно впервые публично заявил о постоянном давлении со стороны родителей, из-за которого он вырос с постоянной тревогой. Парень заявил, что его отношения с женой постоянно пытались разрушить.
- Старший сын Виктории и Дэвида рассказал, что родители пытались испортить его с Николой свадьбу, впутывали других женщин и переживали только за семейный бренд.
- Звездные родители никак не отреагировали на слова Бруклина. Инсайдер для People заявил, что Виктория и Дэвид "боятся потерять сына", любят его и готовы принять обратно в семью.