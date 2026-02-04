Укр Рус
4 февраля, 22:12
Отец-миллиардер Николы Пельтц впервые отреагировал на ссору дочери с семьей Бекхэмов

Мария Касий
Основні тези
  • Нельсон Пельтц посоветовал своей семье держаться подальше от прессы на фоне конфликта с Бекхэмами.
  • Ранее Бруклин Бекхэм заявил о давлении со стороны родителей.

Американский миллиардер Нельсон Пельтц прокомментировал конфликт его дочери и зятя Бруклина с Дэвидом и Викторией Бекхэмами. Мужчина дал совет своей семье на фоне всех событий.

Если Виктория и Дэвид Бекхэмы хранят молчание относительно скандала, отец Николы высказался. Это произошло во время мероприятия от газеты WSJ Invest Live во Флориде, пишет Hola.

Интересно Джеки Апостол и Ким Тернбулл укрепили свои позиции в семье Бекхэмов после скандала с Бруклином

Журналисты спросили Нельсона Пельтца, дает ли он своей семье советы на фоне конфликта с семьей Бекхэмов и постоянных упоминаний в таблоидах.

Появлялась ли моя семья в последнее время в прессе? Я вообще не заметил,
– пошутил миллиардер.

Мужчина отметил, что надеется на то, что Никола и Бруклин проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.

"Мой совет – держаться как можно дальше от прессы. Моя дочь и Бекхэмы – это совсем другая история, и она не касается сегодняшней темы", – сказал Нельсон Пельтц.

Что известно о ссоре между семьями?

  • Бруклин Бекхэм недавно впервые публично заявил о постоянном давлении со стороны родителей, из-за которого он вырос с постоянной тревогой. Парень заявил, что его отношения с женой постоянно пытались разрушить.
  • Старший сын Виктории и Дэвида рассказал, что родители пытались испортить его с Николой свадьбу, впутывали других женщин и переживали только за семейный бренд.
  • Звездные родители никак не отреагировали на слова Бруклина. Инсайдер для People заявил, что Виктория и Дэвид "боятся потерять сына", любят его и готовы принять обратно в семью.