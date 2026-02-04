Отец-миллиардер Николы Пельтц впервые отреагировал на ссору дочери с семьей Бекхэмов

Американский миллиардер Нельсон Пельтц прокомментировал конфликт его дочери и зятя Бруклина с Дэвидом и Викторией Бекхэмами. Мужчина дал совет своей семье на фоне всех событий.

Если Виктория и Дэвид Бекхэмы хранят молчание относительно скандала, отец Николы высказался. Это произошло во время мероприятия от газеты WSJ Invest Live во Флориде, пишет Hola.

Интересно Джеки Апостол и Ким Тернбулл укрепили свои позиции в семье Бекхэмов после скандала с Бруклином

Журналисты спросили Нельсона Пельтца, дает ли он своей семье советы на фоне конфликта с семьей Бекхэмов и постоянных упоминаний в таблоидах.

Появлялась ли моя семья в последнее время в прессе? Я вообще не заметил,

– пошутил миллиардер.

Мужчина отметил, что надеется на то, что Никола и Бруклин проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.

"Мой совет – держаться как можно дальше от прессы. Моя дочь и Бекхэмы – это совсем другая история, и она не касается сегодняшней темы", – сказал Нельсон Пельтц.

Что известно о ссоре между семьями?