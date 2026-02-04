Якщо Вікторія та Девід Бекхеми зберігають мовчання щодо скандалу, батько Ніколи висловився. Це сталося під час заходу від газети WSJ Invest Live у Флориді, пише Hola.
Журналісти запитали Нельсона Пельтца, чи дає він своїй родині поради на тлі конфлікту з сім'єю Бекхемів і постійних згадок у таблоїдах.
Чи з'являлася моя родина останнім часом у пресі? Я взагалі не помітив,
– пожартував мільярдер.
Чоловік зазначив, що сподівається на те, що Нікола та Бруклін проживуть довге та щасливе подружнє життя.
"Моя порада – триматися якомога далі від преси. Моя дочка і Бекхеми – це зовсім інша історія, і вона не стосується сьогоднішньої теми", – сказав Нельсон Пельтц.
Що відомо про сварку між родинами?
- Бруклін Бекхем нещодавно вперше публічно заявив про постійний тиск з боку батьків, через який він виріс з постійною тривогою. Хлопець заявив, що його стосунки з дружиною постійно намагалися зруйнувати.
- Старший син Вікторії та Девіда розповів, що батьки намагалися зіпсувати його з Ніколою весілля, вплутували інших жінок і переймалися лише за сімейний бренд.
- Зіркові батьки ніяк не відреагували на слова Брукліна. Інсайдер для People заявив, що Вікторія і Девід "бояться втратити сина", люблять його і готові прийняти назад у сім'ю.