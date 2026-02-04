Якщо Вікторія та Девід Бекхеми зберігають мовчання щодо скандалу, батько Ніколи висловився. Це сталося під час заходу від газети WSJ Invest Live у Флориді, пише Hola.

Цікаво Джекі Апостол і Кім Тернбулл зміцнили свої позиції в родині Бекхемів після скандалу з Брукліном

Журналісти запитали Нельсона Пельтца, чи дає він своїй родині поради на тлі конфлікту з сім'єю Бекхемів і постійних згадок у таблоїдах.

Чи з'являлася моя родина останнім часом у пресі? Я взагалі не помітив,

– пожартував мільярдер.

Чоловік зазначив, що сподівається на те, що Нікола та Бруклін проживуть довге та щасливе подружнє життя.

"Моя порада – триматися якомога далі від преси. Моя дочка і Бекхеми – це зовсім інша історія, і вона не стосується сьогоднішньої теми", – сказав Нельсон Пельтц.

Що відомо про сварку між родинами?