На тлі цього конфлікту, як стверджує видання The Daily Mail, позиції в родині Бекхемів зміцнили Джекі Апостел і Кім Тернбулл – дівчата Ромео Бекхема та його молодшого брата Круза. Після скандальної заяви Брукліна вони відкрито стали на бік Вікторії та Девіда. Детальніше про Джекі та Кім і їхні стосунки з родиною Бекхемів – далі в матеріалі.

Так, невдовзі після резонансної заяви старшого сина Вікторія та Девід Бекхеми вперше з'явилися на публіці. Подружжя разом із трьома з чотирьох своїх дітей відвідало захід у Парижі, де Вікторію отримала престижну нагороду Міністерства культури Франції – звання Лицаря Ордена мистецтв і літератури.

На публіці Бекхеми з'явилися разом із синами Ромео та Крузом, а також донькою Гарпер. Ромео прийшов у супроводі своєї дівчини Кім Тернбулл, тоді як Круза підтримала його кохана Джекі Апостел.

Що відомо про дівчат Ромео Бекхема та його молодшого брата Круза?

Кім Тернбулл – модель і діджейка з Лондона, яка зараз зустрічається з Ромео Бекхемом. Їй 24 роки, і вона вже співпрацювала з такими брендами, як Fendi, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs та іншими.

Про стосунки Ромео та Кім стало відомо восени 2024 року. Дівчина швидко стала частиною родини Бекхемів, проводила з ними свята, подорожувала та відвідувала сімейні події.

Відомо, що у 2025 дівчина на деякий час розходилася з Ромео, але через кілька місяців вони відновили стосунки й зустрічаються досі.

Також ходили чутки, ніби в Тернбулл були стосунки з Брукліном Бекхемом, та ця інформація не підтвердилась.

30-річна Джекі Апостел – дівчина наймолодшого сина Бекхемів Круза. Вона є співачкою та авторкою пісень.

З Крузом вона зустрічається з літа 2024 року. Пара познайомилася в музичній студії.

Джекі відкрито демонструє свою любов і відданість родині Бекхемів, особливо Вікторії. Вона публікує спільні фотографії та теплі дописи у соцмережах, підтримуючи як матір свого хлопця, так і всю родину. Крім того, Джекі допомагає Крузу у музичній кар’єрі, зокрема бере участь у написанні його пісень.

Своєю чергою, Вікторія активно підтримує Джекі, знайомлячи її з впливовими людьми у світі моди та просуваючи як інфлюенсерку. Завдяки цьому Джекі вже співпрацює з такими престижними брендами, як Dior, Burberry, Jimmy Choo та іншими.

Що Бруклін Бекхем говорив про стосунки з родиною?