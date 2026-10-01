Отец Стаси Ровинской рассказал, как она живет после развода и вернется ли в Украину

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская после начала полномасштабного вторжения переехала за границу. За это время изменения произошли не только в ее жизни, но и в личных отношениях.

Весной артистка сообщила о разводе с режиссером Ярославом Ровинским, с которым прожила в браке 13 лет. Отец Стаси, украинский режиссер и музыкальный продюсер Семен Горов, впервые прокомментировал разрыв дочери и рассказал, планирует ли она вернуться в Украину вместе с детьми. Об этом он сказал в комментарии программе "Утро в Большом городе".

Семен Горов решил не раскрывать подробности разрыва дочери. В то же время он отметил, что никто из близких не рад такому развитию событий.

Я бы не хотел так подробно это комментировать, потому что об этом лучше спросить у них самих. Такое бывает, к сожалению. Конечно, никто не рад этому, но… Чем трагедия отличается от драмы? В трагедии главный герой погибает или сходит с ума. А в драме все может закончиться хэппи-эндом,

– сказал Горов.

Также режиссер рассказал, что скучает по дочери и внукам, ведь они не виделись с начала 2022 года. В то же время семья поддерживает связь по телефону. Семен Горов добавил, что Стася планирует приехать в Украину, однако конкретной даты пока нет. По его словам, сейчас Стася Ровинская продолжает работать в США и строит карьеру в Нью-Йорке.

Она работает, прекрасно выглядит, она сильная женщина, умная, талантливая. Я уверен, что у нее все будет хорошо,

– отметил режиссер.

Отец Стаси Ровинской рассказал, как она живет после развода и планирует ли возвращаться в Украину: смотрите видео онлайн

Напомним, что сын Тины Кароль Вениамин сейчас учится в Великобритании, а в ноябре ему исполнится 18 лет. Певица уже рассказывала, планирует ли он приехать в Украину на празднование своего совершеннолетия.