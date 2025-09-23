В Житомирской области установили памятник Кузьме Скрябину. Его смастерил Алексей Марковский. Он работал над монументом 7 лет.

Впрочем, далеко не все положительно отреагировали на скульптуру. В сети раскритиковали работу, передает Show 24.

Памятный знак лидеру группы "Скрябин" открыли в Коростышеве в День города 21 сентября. Произошло это на аллее городского парка культуры и отдыха, как сообщило Общественное Житомир.

Известно, что скульптура изготовлена из местного гранита, ее высота более 3 метров. На пьедестале высечены слова из песни "Сам себе страна": "Не стесняйся, это твоя земля".

Как рассказал автор, установления памятника было его собственной инициативой, которую впоследствии поддержал городской совет.

Эту идею я вынашивал давно. Потому что Кузьма – один из моих любимых украинских исполнителей. Его творчеством я восхищаюсь еще 90-х годов. Он для меня не просто певец, для меня он носитель глубоких философских суждений о жизни, об Украине, о нашем месте во Вселенной. Он для меня как Кобзарь современности,

– пояснил Алексей Марковский.

Около 100 горожан пришли в день открытия памятника. В то же время в сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях под постом журналистки Юлии Демусь в фейсбук появилось немало критики.

"Я подумал, что это Бетховен";

"Выглядит как с AliExpress";

"Кузьма заслуживал лучшего памятника";

"Это ужас, а не памятник";

"Никогда не догадалась бы, что эта барышня – Кузьма";

"Он немного страшный";

"Извините, но это больше похоже на Медузу Горгону, чем на Кузьму".

В сети раскритиковали новый памятник Кузьме / Скриншоты из фейсбука

В то же время Юлия отреагировала на хейт в комментариях: "Советую погуглить о Парке каменных скульптур в Коростышеве. Работа выполнена в том же стиле, что и другие, размещенные там".

