23 сентября, 14:40
Кузьму сравнивают с Горгоной: в сети раскритиковали новый памятник Скрябину

София Хомишин
Основні тези
  • В Житомирской области установили памятник Кузьме Скрябину, который вызвал неоднозначную реакцию в сети из-за критики его внешнего вида.
  • Автор монумента, Алексей Марковский, работал над ним 7 лет и отметил свое увлечение творчеством Кузьмы, а городской совет поддержал его инициативу.

В Житомирской области установили памятник Кузьме Скрябину. Его смастерил Алексей Марковский. Он работал над монументом 7 лет.

Впрочем, далеко не все положительно отреагировали на скульптуру. В сети раскритиковали работу, передает Show 24.

Памятный знак лидеру группы "Скрябин" открыли в Коростышеве в День города 21 сентября. Произошло это на аллее городского парка культуры и отдыха, как сообщило Общественное Житомир.

Известно, что скульптура изготовлена из местного гранита, ее высота более 3 метров. На пьедестале высечены слова из песни "Сам себе страна": "Не стесняйся, это твоя земля".

Как рассказал автор, установления памятника было его собственной инициативой, которую впоследствии поддержал городской совет.

Эту идею я вынашивал давно. Потому что Кузьма – один из моих любимых украинских исполнителей. Его творчеством я восхищаюсь еще 90-х годов. Он для меня не просто певец, для меня он носитель глубоких философских суждений о жизни, об Украине, о нашем месте во Вселенной. Он для меня как Кобзарь современности, 
– пояснил Алексей Марковский.

Около 100 горожан пришли в день открытия памятника. В то же время в сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях под постом журналистки Юлии Демусь в фейсбук появилось немало критики.

  • "Я подумал, что это Бетховен";
  • "Выглядит как с AliExpress";
  • "Кузьма заслуживал лучшего памятника";
  • "Это ужас, а не памятник";
  • "Никогда не догадалась бы, что эта барышня – Кузьма";
  • "Он немного страшный";
  • "Извините, но это больше похоже на Медузу Горгону, чем на Кузьму".

В сети раскритиковали новый памятник Кузьме / Скриншоты из фейсбука

В то же время Юлия отреагировала на хейт в комментариях: "Советую погуглить о Парке каменных скульптур в Коростышеве. Работа выполнена в том же стиле, что и другие, размещенные там".

Что известно о гибели Андрея Кузьменко?

  • Артист ушел из жизни 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет.
  • Кузьма Скрябин погиб в результате ДТП, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Его машина столкнулась с молоковозом.
  • По официальной версии, трагедия случилась из-за сложных погодных условий и скользкого покрытия дороги.
  • Кузьма Скрябин похоронен недалеко от Львова на Брюховицком кладбище.