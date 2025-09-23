У Житомирській області встановили пам'ятник Кузьмі Скрябіну. Його змайстрував Олексій Марковський. Він працював над монументом 7 років.

Утім, далеко не всі позитивно відреагували на скульптуру. В мережі розкритикували роботу, передає Show 24.

Пам'ятний знак лідеру гурту "Скрябін" відкрили у Коростишеві у День міста 21 вересня. Відбулося це на алеї міського парку культури та відпочинку, як повідомило Суспільне Житомир.

Відомо, що скульптура виготовлена із місцевого граніту, її висота понад 3 метри. На п'єдесталі викарбувані слова з пісні "Сам собі країна": "Не стидайся, то твоя земля".

Як розповів автор, встановлення пам'ятника було його власною ініціативою, яку згодом підтримала міська рада.

Цю ідею я виношував давно. Бо Кузьма – один із моїх улюблених українських виконавців. Його творчістю я захоплююся ще 90-х років. Він для мене не просто співак, для мене він носій глибоких філософських суджень про життя, про Україну, про наше місце у Всесвіті. Він для мене як Кобзар сучасності,

– пояснив Олексій Марковський.

Близько 100 містян прийшли у день відкриття пам'ятника. Водночас у мережі скульптура викликала неоднозначну реакцію. У коментарях під дописом журналістки Юлії Демусь у фейсбук з'явилося чимало критики.

"Я подумав, що це Бетховен";

"Виглядає як з AliExpress";

"Кузьма заслуговував кращого пам'ятника";

"Це страхіття, а не пам'ятник";

"Ніколи не догадалася б, що ця панянка – Кузьма";

"Якийсь трошки страшний";

"Вибачте, але це більше схоже на Медузу Горгону, ніж на Кузьму".

У мережі розкритикували новий пам'ятник Кузьмі / Скриншоти з фейсбука

Водночас Юлія відреагувала на хейт у коментарях: "Раджу погуглити про Парк кам'яних скульптур в Коростишеві. Робота виконана в тому ж стилі, що й інші, розміщені там".

