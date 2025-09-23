Кузьму порівнюють з Горгоною: у мережі розкритикували новий пам'ятник Скрябіну
- У Житомирській області встановили пам'ятник Кузьмі Скрябіну, який викликав неоднозначну реакцію в мережі через критику його зовнішнього вигляду.
- Автор монумента, Олексій Марковський, працював над ним 7 років і наголосив на своєму захопленні творчістю Кузьми, а міська рада підтримала його ініціативу.
У Житомирській області встановили пам'ятник Кузьмі Скрябіну. Його змайстрував Олексій Марковський. Він працював над монументом 7 років.
Утім, далеко не всі позитивно відреагували на скульптуру. В мережі розкритикували роботу, передає Show 24.
Цікаво Просто під час концерту: MONATIK натякнув на стать дитини ROXOLANA
Пам'ятний знак лідеру гурту "Скрябін" відкрили у Коростишеві у День міста 21 вересня. Відбулося це на алеї міського парку культури та відпочинку, як повідомило Суспільне Житомир.
Відомо, що скульптура виготовлена із місцевого граніту, її висота понад 3 метри. На п'єдесталі викарбувані слова з пісні "Сам собі країна": "Не стидайся, то твоя земля".
Як розповів автор, встановлення пам'ятника було його власною ініціативою, яку згодом підтримала міська рада.
Цю ідею я виношував давно. Бо Кузьма – один із моїх улюблених українських виконавців. Його творчістю я захоплююся ще 90-х років. Він для мене не просто співак, для мене він носій глибоких філософських суджень про життя, про Україну, про наше місце у Всесвіті. Він для мене як Кобзар сучасності,
– пояснив Олексій Марковський.
Близько 100 містян прийшли у день відкриття пам'ятника. Водночас у мережі скульптура викликала неоднозначну реакцію. У коментарях під дописом журналістки Юлії Демусь у фейсбук з'явилося чимало критики.
- "Я подумав, що це Бетховен";
- "Виглядає як з AliExpress";
- "Кузьма заслуговував кращого пам'ятника";
- "Це страхіття, а не пам'ятник";
- "Ніколи не догадалася б, що ця панянка – Кузьма";
- "Якийсь трошки страшний";
- "Вибачте, але це більше схоже на Медузу Горгону, ніж на Кузьму".
У мережі розкритикували новий пам'ятник Кузьмі / Скриншоти з фейсбука
Водночас Юлія відреагувала на хейт у коментарях: "Раджу погуглити про Парк кам'яних скульптур в Коростишеві. Робота виконана в тому ж стилі, що й інші, розміщені там".
Що відомо про загибель Андрія Кузьменка?
- Артист пішов з життя 2 лютого 2015 року. Йому було 46 років.
- Кузьма Скрябін загинув внаслідок ДТП, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Його автівка зіткнулась з молоковозом.
- За офіційною версією, трагедія трапилася через складні погодні умови та слизьке покриття дороги.
- Кузьма Скрябін похований неподалік Львова на Брюховицькому кладовищі.