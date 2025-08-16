Никогда не служил и не держал оружие: солист хора "Гомон" откровенно рассказал о мобилизации отца
- Отец солиста хора "Гомон" Вадима Яценко служит в ВСУ, хотя раньше не имел военного опыта.
- Вадим поддерживает связь с отцом, хотя и давно не виделся с ним лично из-за расстояния и службы.
Отец солиста львовского муниципального хора "Гомон" Вадима Яценко уже почти год служит в Вооруженных силах Украины. Музыкант рассказал, как папа решил стать на защиту страны.
Кроме того, признался, удается ли им поддерживать связь.
Отцу Вадима Яценко 49 лет. Он жил в селе Поток в Киевской области и до службы работал в местной школе, занимался организационными делами. В военной сфере опыта не имел и даже никогда не держал в руках оружия. Но когда около года назад получил повестку, присоединился к ВСУ.
Мой папа не военный, он даже не служил в армии. Он работал в школе в селе. Никогда в жизни не брал оружие,
– рассказал музыкант.
Во время прохождения медицинской комиссии у отца Яценко обнаружили проблемы с сердцем, поэтому ему нашли должность, соответствующую его состоянию здоровья.
Папа хочет к маме, они всю жизнь вместе. Мама хочет, чтобы папа приехал домой. Мы на связи всегда,
– поделился дирижер.
Для справки! Мать Вадима работает секретаршей в школе и поет в местном хоре.
В то же время певец признается, что уже давно не виделся с папой лично – не только из-за военной службы, но и из-за того, что живет далеко от родителей.

Заметим, накануне наша редакция писала о том, готов ли Вадим Яценко стать на защиту Украины.