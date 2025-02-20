Украинские звезды разрушают стереотипы о любви: 5 пар, которые имеют большую разницу в возрасте

Истории любви шоубизнеса настолько популярны среди публики, что, кажется, о них можно говорить вечность. Однако самой частой темой для обсуждения выступает именно тема разницы в возрасте звездных пар. Кто-то предполагает, что такие союзы по расчету, а некоторые убеждены, что такие семьи являются самыми крепкими.

Звезды уже научились не обращать внимания на мнение публики, ведь убеждены, что искренняя любовь зависит не от возраста или опыта, а от желания и готовности поддерживать своего партнера в разные жизненные этапы. Поэтому предлагаем в материале Show24 узнать о звездных парах с большой разницей в возрасте.

К теме Любовь, которая длится годами: 5 самых крепких пар в украинском шоубизнесе

Украинские звездные пары с большой разницей в возрасте

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Для шоумена брак с Екатериной не первый, а третий. Пара познакомилась в соцсетях и долго скрывала свои отношения. Девушка моложе своего избранника на 15 лет. В свое время Владимир говорил, что эти отношения будут в роли "отец-ребенок", однако любимая оказалась умнее многих женщин, которых знает ведущий.

10 декабря 2024 года у супругов родился сын, которого назвали Тимофеем.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская с сыном / Фото из инстаграма Остапчука

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова

Екатерина стала для артиста четвертой женой. Она моложе мужа на 28 лет. В мае 2020 года Виктор и Катя зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.

Женщину обвиняли в том, что она вышла замуж за певца по расчету, а артиста – в том, что он оставил жену и неизлечимо больного сына ради молодой девушки. Напомним, что у юноши врачи диагностировали саркому позвонков – редкую и агрессивную форму рака. Два года Павел боролся с тяжелым недугом, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако в 2020 году сын Виктора Павлика умер.

Несмотря на трагическое событие, пара продолжила строить и развивать свои отношения.

У нас очень большая разница в возрасте – почти 30 лет, но в мире есть много примеров таких браков. И возраст абсолютно ни при чем, если у нас хорошие отношения, если между нами любовь и у нас все классно. Катя меня понимает с полу взгляда, а не то что с полуслова,

– говорил Павлик.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Пара познакомилась на шоу "Мисс Украина-2016", где Дмитрий был ведущим, а Александра – участницей, которая вскоре стала и победительницей. Влюбленные долгое время держали отношения в тайне. Предложение руки и сердца Дмитрий решил сделать необычно – во время полета над Киевом на вертолете.

Интересно, что разница в возрасте между влюбленными 15 лет. Свадьба состоялась в столице Украины, а для венчания пара выбрала особое место – Иерусалим.

Дмитрий Комаров с женой / Фото из инстаграма Кучеренко

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Певица замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским, который старше ее на 16 лет. У пары есть двое детей: дочь Мария и дочь Алиса.

Артистка признавалась, что когда мужчина в нее влюбился, ей было 23 года. Окружение бизнесмена отговаривало его от женитьбы, мол, она не пробудет долго в отношениях с Вадимом.

Сейчас все эти люди, они просто шокированы, что мы уже 20 лет живем. Он тогда мне сказал эту фразу: "Счастье стоит каждой секунды",

– поделилась Полякова.

Оля Полякова с мужем / Скриншот из инстаграма

Юлия Думанская и Григорий Козловский

В 2018 году певица Юлия Думанская вышла замуж за львовского бизнесмена Григория Козловского, который старше ее на 20 лет. Уже через месяц публика узнала новость о беременности женщины. От так, артистка родила мужу четвертого ребенка – дочь Диану, хотя для Юлии ребенок стал первенцем.

В 2021 году в семье произошло следующее пополнение, ведь исполнительница родила сына Ярему.

Юлия Думанская с мужем / Фото из инстаграма бизнесмена