"Христос воскрес – воскреснет и Украина": звезды чувственно поздравили с Пасхой

Сегодня, 20 апреля, отмечается Пасха. Наша редакция искренне поздравляет вас, дорогие читатели, с этим светлым праздником. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие. Храните в своих сердцах любовь даже в темные времена.

Многие звезды уже поздравили украинцев с Пасхой в своих социальных сетях. Они поделились фотографиями с близкими и растрогали теплыми пожеланиями. Подробнее читайте в материале Show 24.

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Александр Педан

Александр Педан опубликовал фотографию с женой Инной и сыном Марком, сделанную в церкви во время освящения пасок. Шоумен также записал видео с мальчиком и поздравил с Пасхой.

Мы с Мариком поздравляем вас со светлым праздником Пасхи. Желаем вам встретить его, по возможности, в семейном кругу. И мирного нам неба,

– сказал Педан.

Лилия Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась несколькими праздничными семейными фотографиями.

Светлой Пасхи всем, кто верит, ждет, любит. Сегодня просто хочется благодарить. За жизнь. За каждый новый день. Каждый раз на Пасху просишь одно и то же: чтобы все были живы. Чтобы хватило сил. Чтобы свет победил. Христос Воскрес!,

– написала она под фото.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук распространил фотографии с Выдубицкого монастыря и поделился, что это его место силы.

Там расцветает не только моя магнолия, посажена почти 15 лет назад, но и моя душа! Светлой Пасхи! Христос Воскрес,

– добавил лидер группы "Океан Эльзы".

Михаил Хома (Дзидзьо)

"Поздравляю с Пасхой! Пусть в ваших корзинах будет вкусненькое, а в сердце – спокойствие и вера в победу. Наедитесь, люди добрые, паски, колбаски и будьте немножко добрее! Христос Воскрес!", – поздравил с праздником Михаил Хома.

Катя Осадчая

Катя Осадчая опубликовала видео с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями, на котором они украшают паски, составляют пасхальную корзину и бьются яйцами.

Христос воскрес! С Пасхой. Пусть в вашей семье царит согласие, а в мире наконец справедливость. Вкусной паски и колбаски,

– написала ведущая.

Тарас Цимбалюк

Актер Тарас Цимбалюк поделился фотографией с мамой Татьяной и пожелал всем мира.

Александра Кучеренко

"Христос воскрес! Пусть все молитвы и искренние мечты будут услышаны. И свет Пасхи наполнит сердца верой в добро, мир и любовь. Счастья и здоровья вам и вашим близким", – написала Александра Кучеренко.

Олег Скрипка

Поздравляю вас! Дорогие украинцы! С этим большим и светлым праздником! Пусть в каждом сердце пылает тепло – не показное, а истинное. И пусть детки смеются, родители их забавляют, а бабушки нам напомнят ту молитву, что вернет нам мирное небо над Украиной,

– поздравил с Пасхой Олег Скрипка.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво напомнил, что мы живем во время войны, поэтому на Пасху молимся, чтобы она закончилась.

Сегодня мы как никогда должны направить все наши желания и молитвы ради светлого будущего Украины. Пусть эта Пасха станет не только символом, но и надеждой на новую жизнь – свободную, мирную, светлую. Христос воскрес – воскреснет и Украина,

– отметил шеф-повар.

Наталка Карпа

"Тепла в сердце, света в душе, уюта в доме и мира в стране. Пусть эти Пасхальные праздники принесут каждому из нас того, к чему мы стремимся и в чем нуждаемся! Победа света над тьмой – воскресение Христа из мертвых – это чудо, которое спало все человечество", – написала Наталка Карпа.

Сергей Притула

Христос воскрес! Пожелания светлой Пасхи вам и вашим семьям! Пусть будет много любви среди вас,

– написал Сергей Притула.

Злата Огневич

Христос воскрес! Пусть свет Пасхи наполнит сердца миром, любовью и надеждой,

– пожелала Злата Огневич.

Даша Квиткова

"Христос воскрес! Поздравляем с Пасхой, с самым любимым праздником. От нашей семьи желаем каждому дому мира, веры и любви, которые ведут и освещают путь даже в темные времена. Пусть улыбки и объятия облетают сегодня каждый стол, каждую семью и каждый круг друзей", – написала Даша Квиткова.

Ирина Федишин

Jerry Heil

Наталка Денисенко

Евгений Клопотенко

Андрей Бедняков

TVORCHI