Пасха в семейном кругу: Притула замиловал праздничными фото с четырьмя детьми и женой
- Сергей Притула праздновал Пасху в церкви с женой и четырьмя детьми, поделившись семейными фотографиями в инстаграме.
- Он пожелал подписчикам светлой Пасхи, опубликовав семейное селфи в Threads.
Основатель благотворительного фонда Сергей Притула встретил Пасху в семейном кругу. Он пришел в церковь освящать корзину вместе с женой и четырьмя детьми.
Редкими семейными фотографиями Притула поделился на своей странице в инстаграме.
Тоже интересно "Христос воскрес": звезды показали, как освящали куличи, и поздравили украинцев с Пасхой
Сергей Притула сфотографировался на фоне церкви с женой Екатериной, их общими детьми – Соломией, Стефанией и Марком, а также с сыном от первого брака Дмитрием.
Волонтер держал на руках младшего сына, а его жена – пасхальную корзину.
Христос Воскрес!,
– написал Притула под фото.
В сториз Притула поделился фотографией, на которой держит младшую дочь Стефанию на плечах, а также фотографией, где старшая дочь Соломия позирует на фоне церкви и пасхальных яиц.
У Threads основатель благотворительного фонда опубликовал семейное селфи.
Христос Воскрес! Вкусной пасочки, господа! Светлой Пасхи!,
– обратился он к подписчикам.
Что известно о личной жизни Сергея Притулы?
Сергей Притула женился дважды. С первой женой, Юлией Андрейчук, он состоял в браке с 2007 до 2013 годов. Бывшие супруги имеют общего сына Дмитрия.
В 2015 году Притула женился на Екатерине Сопельник. Через два года у них родилась дочь Соломия, а в 2021 году на свет появилась Стефания.
В начале августа 2025 года волонтер стал отцом в четвертый раз. У Сергея и Екатерины родился сын Марко.