Пасха в семейном кругу: Притула замиловал праздничными фото с четырьмя детьми и женой
12 апреля, 18:15
Пасха в семейном кругу: Притула замиловал праздничными фото с четырьмя детьми и женой

Мария Примыч
Основні тези
  • Сергей Притула праздновал Пасху в церкви с женой и четырьмя детьми, поделившись семейными фотографиями в инстаграме.
  • Он пожелал подписчикам светлой Пасхи, опубликовав семейное селфи в Threads.

Основатель благотворительного фонда Сергей Притула встретил Пасху в семейном кругу. Он пришел в церковь освящать корзину вместе с женой и четырьмя детьми.

Редкими семейными фотографиями Притула поделился на своей странице в инстаграме.

Тоже интересно "Христос воскрес": звезды показали, как освящали куличи, и поздравили украинцев с Пасхой

Сергей Притула сфотографировался на фоне церкви с женой Екатериной, их общими детьми – Соломией, Стефанией и Марком, а также с сыном от первого брака Дмитрием.

Волонтер держал на руках младшего сына, а его жена – пасхальную корзину.

Христос Воскрес!, 
– написал Притула под фото.

Сергей Притула с женой и детьми / Фото из инстаграма волонтера

В сториз Притула поделился фотографией, на которой держит младшую дочь Стефанию на плечах, а также фотографией, где старшая дочь Соломия позирует на фоне церкви и пасхальных яиц.

Сергей Притула со Стефанией / Фото из инстаграма волонтера

Старшая дочь Сергея Притулы – Соломия / Фото из инстаграма волонтера

У Threads основатель благотворительного фонда опубликовал семейное селфи.

Христос Воскрес! Вкусной пасочки, господа! Светлой Пасхи!, 
– обратился он к подписчикам.

Сергей Притула с семьей / Фото с Threads волонтера

Что известно о личной жизни Сергея Притулы?

  • Сергей Притула женился дважды. С первой женой, Юлией Андрейчук, он состоял в браке с 2007 до 2013 годов. Бывшие супруги имеют общего сына Дмитрия.

  • В 2015 году Притула женился на Екатерине Сопельник. Через два года у них родилась дочь Соломия, а в 2021 году на свет появилась Стефания.

  • В начале августа 2025 года волонтер стал отцом в четвертый раз. У Сергея и Екатерины родился сын Марко.