Группа, известная по песням "Маричка" и Vasya OMG, намекнула на участие в Нацотборе-2026
- Группа PATSYKI Z FRANEKA намекнула на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026.
- Участники группы открыты к диалогу музыкальным продюсером Нацотбора Джамалой.
В сети уже активно обсуждают Национальный отбор на Евровидение-2026. На днях на участие в конкурсе намекнула украинская группа PATSYKI Z FRANEKA.
Артисты заинтриговали фанов новым видео. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток группы.
Группа PATSYKI Z FRANEKA опубликовала фрагмент песни "Сердце" и обратилась к поклонникам:
Ну что, подавать эту песню на Евровидение? Что скажете?,
– говорится в заметке.
Однако по правилам Национального отбора на Евровидение артисты не могут подать песню "Сердце" на конкурс, ведь уже выложили ее. В то же время некоторые люди поддержали идею коллектива об участии в шоу:
- "По моему мнению, Евровидение без этой песни – совсем не то!"
- "Когда я вас увидела впервые, кажется на X-Факторе, я сразу сказала, что это самые крутые исполнители, которые достойно могут представить Украину на конкурсе Евровидение".
- "Обязательно, вы классные, я бы за вас отдала голос".
Важно! Подать заявление на участие в Нацотборе можно до 27 октября 2025 года включительно. Артисты должны заполнить форму, которая размещена на сайте "Общественное Евровидение".
В комментарии нашей редакции участники группы PATSYKI Z FRANEKA высказались о Нацотборе-2026. Артисты, в частности, ответили, какой основной месседж будут нести, если таки присоединятся к конкурсу.
Мы объявим месседж в зависимости от песни, которую выберет Джамала. Если выберет, конечно. Для нас главное, чтобы песня была максимально честной, а тогда уже слова найдутся сами,
– отметили они.
В то же время коллектив отметил, что не планирует менять или адаптировать свой стиль под формат, аудиторию Нацотбора. PATSYKI Z FRANEKA считают, что "музыка работает тогда, когда она настоящая".
Артисты считают, что шансы представить Украину на Евровидении-2026, которое пройдет в Вене, имеет легендарная рок-группа "Океан Эльзы".
Это бренд, который уже понятен и Украине, и миру. А всем остальным артистам нужно показать себя на сцене отбора и доказать, что они готовы,
– добавили PATSYKI Z FRANEKA.
Музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026 стала Джамала. Участники группы признались, что пока не советовались с певицей, однако открыты к разговору.
Артисты также ответили на вопрос, какая песня должна представить Украину на песенном конкурсе в Австрии.
Самое важное, чтобы песня покорила сердца украинцев. Тогда и для Европы зазвучит по-настоящему и убедительно,
– считают они.
Коротко о группе PATSYKI Z FRANEKA
Группа PATSYKI Z FRANEKA основал Назар Худин вместе с двумя друзьями, Вовой и Ромой, в Ивано-Франковске. В своем творчестве коллектив сочетает этнические украинские мелодии и современные стили.
Группа пришла на кастинг 8 сезона талант-шоу "X-Фактор" с песней Vasya OMG. Среди других известных треков PATSYKI Z FRANEKA: "Нарисованная", "Маричка", "Желтосиние", "Ты мне нравишься".
Участники коллектива: Назар Худин, Человек-кот (Черный), Лола.