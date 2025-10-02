В сети уже активно обсуждают Национальный отбор на Евровидение-2026. На днях на участие в конкурсе намекнула украинская группа PATSYKI Z FRANEKA.

Артисты заинтриговали фанов новым видео. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток группы.

Группа PATSYKI Z FRANEKA опубликовала фрагмент песни "Сердце" и обратилась к поклонникам:

Ну что, подавать эту песню на Евровидение? Что скажете?,

– говорится в заметке.

Однако по правилам Национального отбора на Евровидение артисты не могут подать песню "Сердце" на конкурс, ведь уже выложили ее. В то же время некоторые люди поддержали идею коллектива об участии в шоу:

"По моему мнению, Евровидение без этой песни – совсем не то!"

"Когда я вас увидела впервые, кажется на X-Факторе, я сразу сказала, что это самые крутые исполнители, которые достойно могут представить Украину на конкурсе Евровидение".

"Обязательно, вы классные, я бы за вас отдала голос".

Важно! Подать заявление на участие в Нацотборе можно до 27 октября 2025 года включительно. Артисты должны заполнить форму, которая размещена на сайте "Общественное Евровидение".

В комментарии нашей редакции участники группы PATSYKI Z FRANEKA высказались о Нацотборе-2026. Артисты, в частности, ответили, какой основной месседж будут нести, если таки присоединятся к конкурсу.

Мы объявим месседж в зависимости от песни, которую выберет Джамала. Если выберет, конечно. Для нас главное, чтобы песня была максимально честной, а тогда уже слова найдутся сами,

– отметили они.

В то же время коллектив отметил, что не планирует менять или адаптировать свой стиль под формат, аудиторию Нацотбора. PATSYKI Z FRANEKA считают, что "музыка работает тогда, когда она настоящая".

Артисты считают, что шансы представить Украину на Евровидении-2026, которое пройдет в Вене, имеет легендарная рок-группа "Океан Эльзы".

Это бренд, который уже понятен и Украине, и миру. А всем остальным артистам нужно показать себя на сцене отбора и доказать, что они готовы,

– добавили PATSYKI Z FRANEKA.

Музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026 стала Джамала. Участники группы признались, что пока не советовались с певицей, однако открыты к разговору.

Артисты также ответили на вопрос, какая песня должна представить Украину на песенном конкурсе в Австрии.

Самое важное, чтобы песня покорила сердца украинцев. Тогда и для Европы зазвучит по-настоящему и убедительно,

– считают они.

Коротко о группе PATSYKI Z FRANEKA