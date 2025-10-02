Гурт, відомий за піснями "Марічка" і Vasya OMG, натякнув на участь у Нацвідборі-2026
- Гурт PATSYKI Z FRANEKA натякнув на участь у Національному відборі на Євробачення-2026.
- Учасники гурту відкриті до діалогу музичною продюсеркою Нацвідбору Джамалою.
У мережі вже активно обговорюють Національний відбір на Євробачення-2026. Днями на участь у конкурсі натякнув український гурт PATSYKI Z FRANEKA.
Артисти заінтригували фанів новим відео. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток гурту.
Гурт PATSYKI Z FRANEKA опублікував фрагмент пісні "Серце" і звернувся до шанувальників:
Ну що, подавати цю пісню на Євробачення? Що скажете?,
– йдеться у дописі.
Однак за правилами Національного відбору на Євробачення артисти не можуть подати пісню "Серце" на конкурс, адже вже виклали її. Водночас деякі люди підтримали ідею колективу про участь у шоу:
- "На мою думку, Євробачення без цієї пісні – зовсім не то!"
- "Коли я вас побачила вперше, здається на X-Факторі, я зразу сказала, що це найкрутіші виконавці, які гідно можуть представити Україну на конкурсі Євробачення".
- "Обов'язково, ви класні, я б за вас віддала голос".
Важливо! Подати заяву на участь у Нацвідборі можна до 27 жовтня 2025 року включно. Артисти повинні заповнити форму, яка розміщена на сайті "Суспільне Євробачення".
У коментарі нашій редакції учасники гурту PATSYKI Z FRANEKA висловилися про Нацвідбір-2026. Артисти, зокрема, відповіли, який основний меседж нестимуть, якщо таки долучаться до конкурсу.
Ми оголосимо меседж залежно від пісні, яку обере Джамала. Якщо обере, звісно. Для нас головне, щоб пісня була максимально чесною, а тоді вже слова знайдуться самі,
– зазначили вони.
Водночас колектив наголосив, що не планує змінювати чи адаптувати свій стиль під формат, аудиторію Нацвідбору. PATSYKI Z FRANEKA вважають, що "музика працює тоді, коли вона справжня".
Артисти вважають, що шанси представити Україну на Євробаченні-2026, яке пройде у Відні, має легендарний рок-гурт "Океан Ельзи".
Це бренд, який вже зрозумілий і Україні, і світу. А всім іншим артистам потрібно показати себе на сцені відбору й довести, що вони готові,
– зазначили PATSYKI Z FRANEKA.
Музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026 стала Джамала. Учасники гурту зізнались, що наразі не радились зі співачкою, однак відкриті до розмови.
Артисти також відповіли на питання, яка пісня має представити Україну на пісенному конкурсі в Австрії.
Найважливіше, щоб пісня підкорила серця українців. Тоді й для Європи зазвучить по-справжньому та переконливо,
– вважають вони.
Коротко про гурт PATSYKI Z FRANEKA
Гурт PATSYKI Z FRANEKA заснував Назар Худин разом з двома друзями, Вовою і Ромою, в Івано-Франківську. У своїй творчості колектив поєднує етнічні українські мелодії й сучасні стилі.
Гурт прийшов на кастинг 8 сезону талант-шоу "X-Фактор" з піснею Vasya OMG. Серед інших відомих треків PATSYKI Z FRANEKA: "Намальована", "Марічка", "Жовтосині", "Ти мені подобаєшся".
Учасники колективу: Назар Худин, Людина-кіт (Чьорний), Лола.