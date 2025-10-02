Артисти заінтригували фанів новим відео. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток гурту.

Гурт PATSYKI Z FRANEKA опублікував фрагмент пісні "Серце" і звернувся до шанувальників:

Ну що, подавати цю пісню на Євробачення? Що скажете?,

– йдеться у дописі.

Однак за правилами Національного відбору на Євробачення артисти не можуть подати пісню "Серце" на конкурс, адже вже виклали її. Водночас деякі люди підтримали ідею колективу про участь у шоу:

"На мою думку, Євробачення без цієї пісні – зовсім не то!"

"Коли я вас побачила вперше, здається на X-Факторі, я зразу сказала, що це найкрутіші виконавці, які гідно можуть представити Україну на конкурсі Євробачення".

"Обов'язково, ви класні, я б за вас віддала голос".

Важливо! Подати заяву на участь у Нацвідборі можна до 27 жовтня 2025 року включно. Артисти повинні заповнити форму, яка розміщена на сайті "Суспільне Євробачення".

У коментарі нашій редакції учасники гурту PATSYKI Z FRANEKA висловилися про Нацвідбір-2026. Артисти, зокрема, відповіли, який основний меседж нестимуть, якщо таки долучаться до конкурсу.

Ми оголосимо меседж залежно від пісні, яку обере Джамала. Якщо обере, звісно. Для нас головне, щоб пісня була максимально чесною, а тоді вже слова знайдуться самі,

– зазначили вони.

Водночас колектив наголосив, що не планує змінювати чи адаптувати свій стиль під формат, аудиторію Нацвідбору. PATSYKI Z FRANEKA вважають, що "музика працює тоді, коли вона справжня".

Артисти вважають, що шанси представити Україну на Євробаченні-2026, яке пройде у Відні, має легендарний рок-гурт "Океан Ельзи".

Це бренд, який вже зрозумілий і Україні, і світу. А всім іншим артистам потрібно показати себе на сцені відбору й довести, що вони готові,

– зазначили PATSYKI Z FRANEKA.

Музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026 стала Джамала. Учасники гурту зізнались, що наразі не радились зі співачкою, однак відкриті до розмови.

Артисти також відповіли на питання, яка пісня має представити Україну на пісенному конкурсі в Австрії.

Найважливіше, щоб пісня підкорила серця українців. Тоді й для Європи зазвучить по-справжньому та переконливо,

– вважають вони.

Коротко про гурт PATSYKI Z FRANEKA