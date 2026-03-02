Концерт організовує команда культурного простору "В'ЯВА". Гурт NAZVA вперше за рік повертається до Києва з особливою програмою, пише 24 Канал.

Галицько-донбаський дует став одним зі найбільш самобутніх явищ нової української сцени. Павло Гоц родом зі Львова, а Ярослав Яровенко – з міста Горлівка, що на Донеччині.

Стиль колективу – "альтернативний етноарт хаус". Живі виступи гурту NAZVA – це не просто концерт, а справжній перформанс з драматургією і специфічною подачею.

В Origin Stage прозвучать пісні, що вже стали частиною сучасної попкультури, а також нові треки. Колектив, зокрема, виконає "Сіґеле-міґеле", "ЧУЖІЮ Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон" і "Донбас".

Ми зараз рідко граємо концерти, тому кожен виступ для мене особливий. Приходьте розділити вечір 7-го березня з нами,

– сказав Павло Гоц.

Гурт NAZVA запрошує на концерт у Києві / Афіша концерту

Разом із Павлом та Ярославом на сцені виступлять: Данило Білоус (ударні), Софія Бершова (флейта) та Андрій Кізім (баритон-саксофон).

Важливо! Квитки на концерт гурту NAZVA 7 березня в Origin Stage можна придбати за посиланням. Початок: о 19:00. Клуб розташований на вулиці Шота Руставелі, 16а.

Що відомо про гурт NAZVA?