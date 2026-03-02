Концерт организует команда культурного пространства "В'ЯВА". Группа NAZVA впервые за год возвращается в Киев с особой программой, пишет 24 Канал.

Смотрите также Виталий Козловский устроил громкое шоу и впервые спел "Шекспира" на украинском

Галицко-донбасский дуэт стал одним из самых самобытных явлений новой украинской сцены. Павел Гоц родом из Львова, а Ярослав Яровенко – из города Горловка, что в Донецкой области.

Стиль коллектива – "альтернативный этно-арт хаус". Живые выступления группы NAZVA – это не просто концерт, а настоящий перформанс с драматургией и специфической подачей.

В Origin Stage прозвучат песни, что уже стали частью современной поп-культуры, а также новые треки. Коллектив, в частности, исполнит "Сигеле-мигеле", "Чужію Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон" и "Донбасс".

Мы сейчас редко играем концерты, поэтому каждое выступление для меня особенное. Приходите разделить вечер 7-го марта с нами,

– сказал Павел Гоц.

Группа NAZVA приглашает на концерт в Киеве / Афиша концерта

Вместе с Павлом и Ярославом на сцене выступят: Даниил Белоус (ударные), София Бершова (флейта) и Андрей Кизим (баритон-саксофон).

Важно! Билеты на концерт группы NAZVA 7 марта в Origin Stage можно приобрести по ссылке. Начало: в 19:00. Клуб расположен на улице Шота Руставели, 16а.

Что известно о группе NAZVA?