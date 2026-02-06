"От голода и холода": в Ворзеле умер украинский кинооператор Павел Лойко
- Украинский кинооператор Павел Лойко умер в возрасте 82 лет в Ворзеле.
- Похороны состоятся за счет местного бюджета.
Павел Лойко ушел из жизни в возрасте 82 лет 4 февраля. Долгое время работал на студии Довженко кинооператором, участвовал в съемках многих фильмов.
О потере сообщила вдова композитора Игоря Поклада, Светлана Поклад. Она опубликовала соответствующее сообщение на странице в фейсбуке.
Павел Лойко с женой проживал в Ворзеле. Они были соседями со Светланой Поклад. Как рассказала жена композитора, в последнее время в семье Лойко было трудное положение.
И теперь самое страшное. Он умер от голода и холода... Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало,
– сообщила вдова композитора.
Светлана Поклад также призвала финансово помочь жене Павла Лойко. Сейчас сбор средств прекращен.
Что известно о Павле Лойко?
- Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Получил высшее кинематографическое образование.
- Долгое время работал кинооператором на студии имени Александра Довженко. Был привлечен к созданию многих известных фильмов, в частности, "Пропавшая грамота".
- С 90-х годов жил в Ворзеле. У Павла Лойко осталась жена Лидия. Мужчину похоронят за счет местного бюджета – об этом сообщил староста поселка Ворзель, Вячеслав Преподобный.