"От голода и холода": в Ворзеле умер украинский кинооператор Павел Лойко

Павел Лойко ушел из жизни в возрасте 82 лет 4 февраля. Долгое время работал на студии Довженко кинооператором, участвовал в съемках многих фильмов.

О потере сообщила вдова композитора Игоря Поклада, Светлана Поклад. Она опубликовала соответствующее сообщение на странице в фейсбуке.

Павел Лойко с женой проживал в Ворзеле. Они были соседями со Светланой Поклад. Как рассказала жена композитора, в последнее время в семье Лойко было трудное положение.

И теперь самое страшное. Он умер от голода и холода... Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало,

– сообщила вдова композитора.

Светлана Поклад также призвала финансово помочь жене Павла Лойко. Сейчас сбор средств прекращен.

Что известно о Павле Лойко?