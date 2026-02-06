Про втрату сповістила вдова композитора Ігоря Поклада, Світлана Поклад. Вона опублікувала відповідний допис на сторінці у фейсбуці.

Павло Лойко з дружиною проживав у Ворзелі. Вони були сусідами зі Світланою Поклад. Як розповіла дружина композитора, останнім часом у сім'ї Лойків було скрутне становище.

І тепер найстрашніше. Він помер від голоду та холоду… Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді, бо не було грошей на їжу. Вчора серце чоловіка зупинилося, не витримало,

– повідомила вдова композитора.

Світлана Поклад також закликала фінансово допомогти дружині Павла Лойка. Наразі збір коштів припинено.

Що відомо про Павла Лойка?