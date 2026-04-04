На закате солнца среди побратимов: поэт и военный Павел Вышебаба сделал предложение во второй раз

Укр Рус
Show24 Украинские звезды
4 апреля, 14:24
2

София Хомишин
Основні тези
  • Военный и поэт Павел Вышебаба объявил о помолвке с Анжеликой после трех месяцев знакомства.
  • Анжелика, амбасадорка украинского села, ведет ютуб-канал о жизни в селе и имеет ферму с котами, собаками и козами.

Павел Вышебаба – известный украинский поэт и военнослужащий – объявил о помолвке со своей девушкой Анжеликой.

Трогательные кадры с признания в любви он опубликовал в своем инстаграме, где пара также поделилась эмоциями от этого особого момента.

Как оказалось, Павел и Анжелика знакомы всего три месяца. "Бывает, что чувствуешь сильно и насквозь, что это именно твой человек, и нет смысла тянуть время", – объяснил Вышебаба.

Поэтому когда Анжелика приехала к любимому на восток, он сделал ей предложение – в кругу собратьев на берегу водоема во время заката. Она ответила "да".

Кто-то скажет: это слишком быстро, вроде бы если долго готовитесь – это гарантирует долговременные отношения, но мы считаем, что главное – уверенность, что вы хотите идти вперед только вместе,
– отметила невеста.

Заметим, для Павла Вышебабы это будет второй брак. Ранее он был женат на мариупольской журналистке Инне Тесленко, у них есть общая дочь Зореслава.

Что известно о невесте Павла Вышебабы?

  • Анжелика является амбассадором украинского села и владелицей кошачье-собачьей фермы и четырех коз.
  • Она ведет ютуб-канал Robinson in Countryside, где показывает повседневную жизнь в деревне: ремонт собственными руками, огородничество и приготовление блюд из собственноручно выращенных продуктов.
  • Ранее блогерша работала арт-директором в спортивном баре. Об этом она писала на своей странице в инстаграме.
  • Анжелика познакомилась с Павлом через соцсети. Они много переписывались в свободное время. Во время отпуска Павел решил поехать к ней на хутор, где они впервые встретились. Впоследствии и она приехала к нему в прифронтовой город, и так начались их отношения.