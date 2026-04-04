На закате солнца среди побратимов: поэт и военный Павел Вышебаба сделал предложение во второй раз
- Военный и поэт Павел Вышебаба объявил о помолвке с Анжеликой после трех месяцев знакомства.
- Анжелика, амбасадорка украинского села, ведет ютуб-канал о жизни в селе и имеет ферму с котами, собаками и козами.
Павел Вышебаба – известный украинский поэт и военнослужащий – объявил о помолвке со своей девушкой Анжеликой.
Трогательные кадры с признания в любви он опубликовал в своем инстаграме, где пара также поделилась эмоциями от этого особого момента.
Не пропустите Аферистка, шантажистка и лгунья, – Полякова резко ответила на обвинения экс-продюсера
Как оказалось, Павел и Анжелика знакомы всего три месяца. "Бывает, что чувствуешь сильно и насквозь, что это именно твой человек, и нет смысла тянуть время", – объяснил Вышебаба.
Поэтому когда Анжелика приехала к любимому на восток, он сделал ей предложение – в кругу собратьев на берегу водоема во время заката. Она ответила "да".
Кто-то скажет: это слишком быстро, вроде бы если долго готовитесь – это гарантирует долговременные отношения, но мы считаем, что главное – уверенность, что вы хотите идти вперед только вместе,
– отметила невеста.
Заметим, для Павла Вышебабы это будет второй брак. Ранее он был женат на мариупольской журналистке Инне Тесленко, у них есть общая дочь Зореслава.
Что известно о невесте Павла Вышебабы?
- Анжелика является амбассадором украинского села и владелицей кошачье-собачьей фермы и четырех коз.
- Она ведет ютуб-канал Robinson in Countryside, где показывает повседневную жизнь в деревне: ремонт собственными руками, огородничество и приготовление блюд из собственноручно выращенных продуктов.
- Ранее блогерша работала арт-директором в спортивном баре. Об этом она писала на своей странице в инстаграме.
- Анжелика познакомилась с Павлом через соцсети. Они много переписывались в свободное время. Во время отпуска Павел решил поехать к ней на хутор, где они впервые встретились. Впоследствии и она приехала к нему в прифронтовой город, и так начались их отношения.