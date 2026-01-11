Дональд Трамп отклонил просьбу скандального P․Diddy о помиловании

Рэпер и продюсер Шон Комбс, также известный как P. Diddy, написал письмо Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Однако президент США заявил, что не будет этого делать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Трамп также не планирует помиловать нескольких других известных людей.

Репортер New York Times назвал имена нескольких известных заключенных, однако Дональд Трамп заявил, что не собирается их помиловать:

Николас Мадуро – свергнутый лидер Венесуэлы, которого обвинили в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина;

– свергнутый лидер Венесуэлы, которого обвинили в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина; Роберт Менендес – бывший сенатор от Нью-Джерси. В 2024 году его признали виновным в обмене своего политического влияния на золото, наличные и кабриолет Mercedes-Benz;

– бывший сенатор от Нью-Джерси. В 2024 году его признали виновным в обмене своего политического влияния на золото, наличные и кабриолет Mercedes-Benz; Сэм Бенкман-Фрид – криптовалютный предприниматель. В 2023 году мужчину осудили за кражу миллиардов долларов у клиентов.

У президента США также поинтересовались, рассмотрит ли он вопрос о помиловании Дерека Шовина – бывшего полицейского Миннеаполиса, осужденного за убийство Джорджа Флойда, которое привело к массовым протестам.

Меня об этом не спрашивали,

– ответил Трамп.

В октябре в комментарии CNN Дональд Трамп говорил, что P. Diddy просил о помиловании. Однако американский лидер отмечал, что вряд ли удовлетворит его просьбу. Ранее они ладили, но когда Трамп баллотировался на пост президента, P. Diddy был к нему "очень враждебным".

За что осудили Шона Комбса?