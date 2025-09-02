Первоклассница из Львова спела хит Евровидения-2025 и стала звездой тиктока
- Первоклассница из 93 лицея Львова спела песню Espresso Macchiato на празднике первого звонка, и ее видео стало вирусным в тиктоке, собрав более 1 миллиона просмотров.
- Мама девочки отметила, что все знакомые присылают ей видео; она планирует найти для дочери вокальную школу.
В одном из лицеев Львова первоклассница спела хит Евровидения-2025 Espresso Macchiato. Видео с девочкой распространили в тиктоке только вчера, 1 сентября, однако оно уже успело завируситься на платформе.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток 93 лицея. За один день видео с первоклассницей собрало более 1 миллиона просмотров, более 80 тысяч лайков и сотни комментариев.
В праздник первого звонка первоклассница 93 лицея Львова не побоялась спеть для публики песню Espresso Macchiato эстонского певца Томми Кеша. На фоне слышно, как люди смеются и подпевают.
Мама девочки Татьяна уже увидела, что ее дочь стала настоящей звездой тиктока. В Instagram Stories женщина рассказала, что все знакомые присылают ей видео, которое попало в рекомендации.
Сегодня наша дочь удивила всех – смело вышла на публику и спела любимую песенку. Этот искренний сюрприз стал для нас знаком: в ее сердце живет музыка, которую нужно поддержать. Время искать вокальную школу,
– написала Татьяна.
Реакция сети
- "Хорошо, что не спела "Тетя хочет дядю", например".
- "Молодчинка, сразу настроение всем подняла".
- "Оскара ребёночку! Какая она класснючая!"
- "Претендентка на будущее Детское Евровидение".
- "Девочка в тренде".
- "Девочка молодец! Не растерялась и развеселила публику!"
Кто такой Томми Кэш?
Напомним, что Томми Кэш представлял Эстонию на Евровидении-2025 с песней Espresso Macchiato, которая еще до прямых эфиров стала популярной в тиктоке. Певец занял 3 место на конкурсе, набрав 356 баллов.
Однако многие украинцы критиковали эстонца из-за связей с Россией. Он гастролировал по стране с начала своей карьеры и даже записал песню с российской группой Little Big.
В 2021 году Томми Кэш посещал временно оккупированный Крым, а о полномасштабном вторжении высказывался так: "Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку".
Режиссером клипа на песню Espresso Macchiato стала россиянка Алина Пасок. В команде также были украинцы, в частности оператор Дмитрий Недря, из-за чего их раскритиковали в сети.