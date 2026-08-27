Главные хиты Джамалы, которые должен услышать каждый

Сегодня, 27 августа, украинской певице и победительнице "Евровидения-2016" Джамале исполняется 43 года. О ее жизни и достижениях уже много писали, поэтому на этот раз стоит уделить больше внимания именно музыке.

За свою карьеру певица выпустила уже немало песен, ставшими хитами, пишет 24 Канал.

Лучшие песни Джамалы

"1944"

Песня рассказывает о депортации крымских татар, которую советская власть осуществила во время Второй мировой войны. Для Джамалы это личная история: ее прабабушка была среди депортированных. Именно эта композиция и принесла артистке победу на песенном конкурсе.

Джамала – "1944": смотрите видео онлайн

"Обіймай"

Этот трек вышел накануне Дня влюбленных. Сама артистка говорила, что это очень чувственный трек о любви, которая не нуждается в доказательствах или лишних словах. А в видеоклипе снялись Тимур и Инна Мирошниченко, Константин и Влада Либеровы, ONUKA и The Maneken, Леся Патока с мужем-военным.

Джамала – "Обіймай": смотрите видео онлайн

"Solo"

Эта англоязычная песня вышла в 2019 году и стала очень популярной. Песня вошла в первую десятку сразу двух британских чартов – Upfront Club топ-30 (7-е место) и Commercial Trance топ-30 (8-е место).

Jamala – Solo: смотрите видео онлайн

"Люблю"

Лирический трек вышел в 2024 году.

Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех ее проявлениях: будь то любовь к мужчине или к ребенку. Бьется сердце, новый путь пробьется, и это знак, что будет жизнь! Бьется сердце, новый путь пробьется, и это знак, что будет жизнь… Та любовь, которая вдохновляет,

– рассказывала тогда артистка.

Джамала – "Люблю": смотрите видео онлайн

"Замовкни"

А вот эта композиция вышла в свет всего несколько месяцев назад. Трек исполнен в стиле альтернативного поп-рока с минималистичной электроникой. В тексте заложен момент, когда человек решает не ввязываться в чужой конфликт и выбирает собственное спокойствие.

Джамала – "Замовкни": смотрите видео онлайн

Очевидно, что это далеко не весь список тех песен, которые можно назвать лучшими из репертуара певицы. В свое время очень популярным был трек "Smile", который звучал отовсюду, или же "Сину", от которой не только мурашки по коже, но и слезы наворачиваются на глаза.

Напомним, что 2 сентября Джамала отправляется в масштабный всеукраинский тур "Рух мій", посвященный ее одноименному альбому. Певица должна дать 19 концертов в 18 украинских городах.