Их знают миллионы: хиты группы ADAM, которые навсегда сохранят память о Михаиле Клименко

7 декабря украинский шоу-бизнес шокировала трагическая весть о смерти вокалиста группы ADAM Михаила Клименко. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием, но не смог выйти из комы.

Михаил начал заниматься музыкой еще в студенческие годы, а в 2014-м вместе с любимой Александрой Норовой, которую называл своей музой, создал группу. Смерть Клименко стала невыразимой потерей для украинской музыкальной сцены. В память о фронтмене ADAM 24 Канал собрал подборку самых популярных песен коллектива, прослушав которые, вы сможете поддержать его творчество и отдать дань уважения артисту.

К теме "Невыносимая боль": KOLA, PARFENIUK и другие эмоционально отреагировали на смерть вокалиста группы ADAM

Два года назад, в 2023, группа ADAM презентовала трогательную песню "Повільно", которая стала настоящим хитом.

Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно. Бути щасливі ми повинні,

– звучит в припеве романтической композиции, которая воспевает близость между мужчиной и женщиной.

На момент написания материала, клип на эту песню в ютубе посмотрели уже более 9 миллионов раз.

ADAM – "Повільно": смотрите видео онлайн

Михаил не раз рассказывал, что свои песни о любви он посвящает жене Саше. Одной из таких является трек "Дещо інше".

ADAM – "Дещо інше": смотрите видео онлайн

У группы ADAM также есть очень известные дуэтные треки. Например, коллаборация с Гелей Зозулей "Особистий рай", которая стала вирусной в тиктоке. За год клип на этот трек собрал уже 6,8 миллионов просмотров.

"Особистий рай" – морская история любви, в которой и ураганы, и акулы, и штормы, но конечно любовь это все побеждает,

– говорится в описании к видеоработе.

ADAM и Геля Зозуля – "Особистий рай": смотрите клип онлайн

Также Михаил Клименко написал песню вместе с KOLA – "Зорепады".

Невероятная песня. Она о спокойствии и безумной любви, в котором есть уважение друг к другу и нежность во всем, она о двух людях, которые просто здесь и сейчас счастливы несмотря на все. Во время съемки у меня постоянно шли мурашки, потому что Миша не только сверхталантливый музыкант, а и очень чистый и светлый человек, это было большим удовольствием, а не просто съемки клипа,

– рассказывала Анастасия.

KOLA & ADAM – "Зорепады": смотрите видео онлайн

В начале этого года Михаил Клименко и Саша Норова выпустили совместный трек "Ау Ау", который также имел немалый успех. После релиза песня стала вирусной в тиктоке. За считанные дни она вытеснила из трендов треки "Кульбабы" Тони Матвиенко и "Врубай" PARFENIUK.

Куплет из песни "Ау Ау"

Ти вечірній Поділ я локальна богема

Ти Йоко Йоко я Леннон Леннон

Ти чорна мамба я отрута

Ти Івасюк я Червона Рута

Ти гравець я фарт

Ти музей я експонат

Ти життя я фатум

Ти Муза я Адам

ADAM & SASHA NOROVA – "Ау Ау": смотрите видео онлайн

Еще один веселый трек группы ADAM, который полюбился слушателям – "Счастливая".

ADAM – "Счастливая": смотрите видео онлайн

В то же время в этой подборке невозможно обойти стороной песню о любви, которую Михаил Клименко посвятил жене. Трек называется "Таку як є" и вышел еще 8 лет назад, однако он до сих пор остается одним из фаворитов среди поклонников группы ADAM.

Таку, як є, до нестями люблю тебе. Таку, як є, ніжну і сильну, мою божевільну. Таку, як є, до нестями люблю тебе. Одну мою невинну, мою нестримну. Таку, як є, люблю,

– написал Михаил Клименко.

ADAM – "Такую как есть": смотрите видео онлайн

Подчеркнем, что в последние дни жизни Михаила его жена, Александра Норова, была рядом, поддерживая его и молясь вместе с поклонниками.

Почему умер Михаил Клименко?