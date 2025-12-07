Їх знають мільйони: хіти гурту ADAM, що назавжди збережуть пам'ять про Михайла Клименка
- Михайло Клименко, вокаліст гурту ADAM, помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом.
- Гурт ADAM відомий такими хітами як "Повільно", "Дещо інше", "Особистий рай", "Зорепади", "Ау Ау" та "Таку як є".
7 грудня український шоубізнес шокувала трагічна звістка про смерть вокаліста гурту ADAM Михайла Клименка. Він тривалий час боровся з важким захворюванням, та не зміг вийти з коми.
Михайло почав займатися музикою ще в студентські роки, а у 2014-му разом із коханою Олександрою Норовою, яку називав своєю музою, створив гурт. Смерть Клименка стала невимовною втратою для української музичної сцени. У пам'ять про фронтмена ADAM 24 Канал зібрав добірку найпопулярніших пісень колективу, прослухавши які, ви зможете підтримати його творчість і віддати шану артистові.
Два роки тому, у 2023, гурт ADAM презентував зворушливу пісню "Повільно", яка стала справжнім хітом.
Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно. Бути щасливі ми повинні,
– звучить у приспіві романтичної композиції, яка оспівує близькість між чоловіком та жінкою.
На момент написання матеріалу, кліп на цю пісню у ютубі переглянули вже понад 9 мільйонів разів.
ADAM – "Повільно": дивіться відео онлайн
Михайло не раз розповідав, що свої пісні про кохання він присвячує дружині Саші. Однією з таких є трек "Дещо інше".
ADAM – "Дещо інше": дивіться відео онлайн
У гурту ADAM також є дуже відомі дуетні треки. Наприклад, колаборація з Гелею Зозулею "Особистий рай", яка стала вірусною в тіктоці. За рік кліп на цей трек зібрав вже 6,8 мільйона переглядів.
"Особистий рай" – морська історія кохання, в якій і урагани, і акули, і шторми, але звичайно кохання це все перемагає,
– йдеться в описі до відеороботи.
ADAM і Геля Зозуля – "Особистий рай": дивіться кліп онлайн
Також Михайло Клименко написав пісню разом із KOLA – "Зорепади".
Неймовірна пісня. Вона про спокій та шалене кохання, в якому є повага одне до одного та ніжність у всьому, вона про двох людей, які просто тут і зараз є щасливими попри все. Під час зйомки в мене постійно йшли мурахи, бо Міша не тільки надталановитий музикант, а і дуже чиста та світла людина, це було великим задоволенням, а не просто зйомки кліпу,
– розповідала Анастасія.
KOLA & ADAM – "Зорепади": дивіться відео онлайн
На початку цього року Михайло Клименко та Саша Норова випустили спільний трек "Ау Ау", який також мав чималий успіх. Після релізу пісня стала вірусною в тіктоці. За лічені дні вона витіснила з трендів треки "Кульбаби" Тоні Матвієнко та "Врубай" PARFENIUK.
Куплет з пісні "Ау Ау"
Ти вечірній Поділ я локальна богема
Ти Йоко Йоко я Леннон Леннон
Ти чорна мамба я отрута
Ти Івасюк я Червона Рута
Ти гравець я фарт
Ти музей я експонат
Ти життя я фатум
Ти Муза я Адам
ADAM & SASHA NOROVA – "Ау Ау": дивіться відео онлайн
Ще один веселий трек гурту ADAM, який полюбився слухачам – "Щаслива".
ADAM – "Щаслива": дивіться відео онлайн
Водночас у цій добірці не можливо оминути ще одну пісню про кохання, яку Михайло Клименко присвятив дружині. Трек називається "Таку як є" і вийшов ще 8 років тому, проте він досі залишається одним із фаворитів серед шанувальників гурту ADAM.
Таку, як є, до нестями люблю тебе. Таку, як є, ніжну і сильну, мою божевільну. Таку, як є, до нестями люблю тебе. Одну мою невинну, мою нестримну. Таку, як є, люблю,
– написав Михайло Клименко.
ADAM – "Таку як є": дивіться відео онлайн
Підкреслимо, що в останні дні життя Михайла його дружина, Олександра Норова, була поряд, підтримуючи його та молячись разом із шанувальниками.
Чому помер Михайло Клименко?
- Більше як два місяці артист боровся з туберкульозним менінгітом.
- Після лікування він опинився в реанімації, а згодом впав у кому.
- Вранці 7 грудня серце Михайла зупинилося.