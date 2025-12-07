Їх знають мільйони: хіти гурту ADAM, що назавжди збережуть пам'ять про Михайла Клименка

7 грудня український шоубізнес шокувала трагічна звістка про смерть вокаліста гурту ADAM Михайла Клименка. Він тривалий час боровся з важким захворюванням, та не зміг вийти з коми.

Михайло почав займатися музикою ще в студентські роки, а у 2014-му разом із коханою Олександрою Норовою, яку називав своєю музою, створив гурт. Смерть Клименка стала невимовною втратою для української музичної сцени. У пам'ять про фронтмена ADAM 24 Канал зібрав добірку найпопулярніших пісень колективу, прослухавши які, ви зможете підтримати його творчість і віддати шану артистові.

До теми "Нестерпний біль": KOLA, PARFENIUK та інші емоційно відреагували на смерть вокаліста гурту ADAM

Два роки тому, у 2023, гурт ADAM презентував зворушливу пісню "Повільно", яка стала справжнім хітом.

Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно. Бути щасливі ми повинні,

– звучить у приспіві романтичної композиції, яка оспівує близькість між чоловіком та жінкою.

На момент написання матеріалу, кліп на цю пісню у ютубі переглянули вже понад 9 мільйонів разів.

ADAM – "Повільно": дивіться відео онлайн

Михайло не раз розповідав, що свої пісні про кохання він присвячує дружині Саші. Однією з таких є трек "Дещо інше".

ADAM – "Дещо інше": дивіться відео онлайн

У гурту ADAM також є дуже відомі дуетні треки. Наприклад, колаборація з Гелею Зозулею "Особистий рай", яка стала вірусною в тіктоці. За рік кліп на цей трек зібрав вже 6,8 мільйона переглядів.

"Особистий рай" – морська історія кохання, в якій і урагани, і акули, і шторми, але звичайно кохання це все перемагає,

– йдеться в описі до відеороботи.

ADAM і Геля Зозуля – "Особистий рай": дивіться кліп онлайн

Також Михайло Клименко написав пісню разом із KOLA – "Зорепади".

Неймовірна пісня. Вона про спокій та шалене кохання, в якому є повага одне до одного та ніжність у всьому, вона про двох людей, які просто тут і зараз є щасливими попри все. Під час зйомки в мене постійно йшли мурахи, бо Міша не тільки надталановитий музикант, а і дуже чиста та світла людина, це було великим задоволенням, а не просто зйомки кліпу,

– розповідала Анастасія.

KOLA & ADAM – "Зорепади": дивіться відео онлайн

На початку цього року Михайло Клименко та Саша Норова випустили спільний трек "Ау Ау", який також мав чималий успіх. Після релізу пісня стала вірусною в тіктоці. За лічені дні вона витіснила з трендів треки "Кульбаби" Тоні Матвієнко та "Врубай" PARFENIUK.

Куплет з пісні "Ау Ау"

Ти вечірній Поділ я локальна богема

Ти Йоко Йоко я Леннон Леннон

Ти чорна мамба я отрута

Ти Івасюк я Червона Рута

Ти гравець я фарт

Ти музей я експонат

Ти життя я фатум

Ти Муза я Адам

ADAM & SASHA NOROVA – "Ау Ау": дивіться відео онлайн

Ще один веселий трек гурту ADAM, який полюбився слухачам – "Щаслива".

ADAM – "Щаслива": дивіться відео онлайн

Водночас у цій добірці не можливо оминути ще одну пісню про кохання, яку Михайло Клименко присвятив дружині. Трек називається "Таку як є" і вийшов ще 8 років тому, проте він досі залишається одним із фаворитів серед шанувальників гурту ADAM.

Таку, як є, до нестями люблю тебе. Таку, як є, ніжну і сильну, мою божевільну. Таку, як є, до нестями люблю тебе. Одну мою невинну, мою нестримну. Таку, як є, люблю,

– написав Михайло Клименко.

ADAM – "Таку як є": дивіться відео онлайн

Підкреслимо, що в останні дні життя Михайла його дружина, Олександра Норова, була поряд, підтримуючи його та молячись разом із шанувальниками.

Чому помер Михайло Клименко?