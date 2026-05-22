Не отстает от трендов: под какие треки тренируется Александр Усик
Уже завтра, 23 мая, Александр Усик проведет бой против Рика Верховена. Все украинское сообщество с нетерпением ждет поединка. Все это время спортсмен интенсивно тренировался и делился этим в своих соцсетях.
Плейлист нашего чемпиона всегда зажигательный и энергичный. Поэтому на этот раз спортсмен обновил список своих треков и 24 Канал уже готов рассказать о некоторых из них.
Читайте также Любит с ними петь и танцевать: с кем из звезд шоубизнеса отдыхает Александр Усик
Snoop Dogg – Drop It Like It's Hot
Мы привыкли к тому, что боксер тренируется под украинские треки, однако и англоязычные не обходит. На одной из тренировок он включил ремикс трека американского рэпера Snoop Dogg.
The Chemical Brothers – Go (Extended Mix)
Относительно того, что Александр Усик не отстает от трендов мы точно не ошиблись. Киноманы знают, что недавно состоялась премьера фильма "Верхушечный хищник". Отрезок из ленты очень быстро завирусився в тиктоке именно под этот трек.
Gipsy Kings – Bamboléo
Танцы также остаются особой частью тренировок чемпиона. Усик никогда не скрывал своей любви к танцам, поэтому использует это и в большом боксе.
Артем Пивоваров & NK – "Там у тополі"
Александр часто в своем пространстве использует треки Артема Пивоварова. Однажды певец даже приехал на пресс-конференцию Усика, где вживую исполнял трек "Барабан", когда чемпион выходил на пресс-конференцию.
Даже на этот раз боксер выходил на пресс-конференцию под трек "Барабан", который исполняют Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna.
В плейлисте Усика также есть еще такие треки: Артем Пивоваров – "Дежавю", MONATIK – "Молчунам", Korolova, Rokston, Go_A – Vorozhyla, LOBODA – "К черту любовь", TVORCHI – "Мила моя", Argy – Tataki и многие другие.
Где смотреть бой Усик – Верховен?
Поединок имеет официальное название "Слава в Гизе". Он будет доступен к просмотру на ОТТ-платформе Киевстар ТВ. Ориентировочно бойцы выйдут на ринг в 23:00 по киевскому времени.