"Don't Push the Horses": как фраза Александра Усика стала новым хитом, который разрывает тикток

Фраза Александра Усика "Don't push the horses", которую он сказал на пресс-конференции перед боем с Даниэлем Дюбуа, быстро стала мемом среди украинцев. Тикток и инстаграм заполнили видео и ремиксы, а слова боксера даже начали писать на плакатах во время митингов, в частности после принятия скандального законопроекта №12414, который подчиняет НАБУ и САП Офису генпрокурора.

Теперь фраза стала песней – "Don't Push The Horses" от группы Мюсли UA, пишет Show 24.

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Так, сначала появился короткий MINIMIX, который за несколько дней набрал более 5 миллионов просмотров, а теперь Мюсли UA запремьерили полноценную версию трека. В песне, кроме "Don't Push The Horses", также вошли другие "переведенные" украинские поговорки. Например:

"Don't say hop before jump" – "Не говори "гоп", пока не перескочишь";

"Don't go before father to hell" – "Не лезь впереди отца в ад";

"Wolf afraid – don't go to forest" – "Волков бояться – в лес не ходить".

Мюсли UA ft. Usyk – Don't Push the Horses: смотрите видео онлайн

Песня сделана в энергичном UK garage-стиле, с юмором и драйвом, – чтобы поднять настроение в непростые времена. Судя по комментариям, музыкантам это удалось.

"Ну это легенда";

"Это разрыв, спасибо";

"Я так и знал, что будет трек из этой фразы. Огонь";

"Ukraine is the capital of great people";

"Я плачу из-за НАБУ и смеюсь с Don't push the horses".

Как слушатели отреагировали на трек Don't Push The Horses от группы Мюсли UA / Скриншоты с ютуба

Интересно, что выражение "Don't Push The Horses" придумали не на пресс-конференции – впервые в Украине его использовал юморист Василий Харизма в 2024 году в шоу "Интрестинг Инглиш", как шуточный аналог "Hold your horses". И даже до того похожая фраза появлялась в российском Comedy Club. Но популярность она приобрела именно после того, как ее озвучил Усик.

К тому же "Don't Push The Horses" уже разрывает тикток. Под этот звук Александра Усика снимают видео даже известные артисты. В частности, Надя Дорофеева – ее ролик собрал уже 4,4 миллиона просмотров и более 200 тысяч лайков.

Напомним, группа Мюсли UA уже прославилась несколькими вирусными хитами. Среди них – "Добрый день Everybody", вдохновленный речью Бориса Джонсона, и ремикс с фразой Александра Поворознюка "Vova їbash ikh blyad". А также песня "За терриконами", созданная вместе с военным Михаилом Скорпионом в честь павшего собрата.