В начале августа FIЇNКА выпустила новый трек "Афины" который стремительно покоряет слушателей. Клип на песню уже собрал миллионы просмотров на ютубе и набирает популярность в тиктоке.

Под эту мелодию пользователи снимают ролики, которые получают сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Многие из них настолько атмосферные, что невольно хочется отложить все дела, собрать рюкзак и отправиться в тихие, спокойные Карпаты с любимым человеком, пишет Show 24.

И нет на свете больше рая, как тот, что ты сам себе нашел. Я его видела, я его знаю – там и живет любовь,

– звучит в песне Афины".

Чаще всего под эту композицию снимают видео с живописными кадрами украинских Карпат: величественные горы, восход солнца, утренняя роса, костры, горные тропы – все это лучше всего передает атмосферу.

Также можно встретить много милых видео влюбленных пар или роликов о детях. "Мы с тобой пройдемся по плаю, и моя рука в твоих руках", – поет FIЇNКА.

По словам исполнительницы, "Афины" – это песня о ее личном рае, ощущение, которое она носит в сердце с детства.

Я помню, как босенька бегала горными царинками, срывала афинки и тогда мир казался таким простым и беззаботным. Я росла и искала это самое чувство в жизни – и нашла его в любви. Для меня "Афины" – это не только воспоминание, это о любви, которая становится вечным летом на губах любимого,

– рассказывала FIINKA.

Для справки! Афины – это местное название черники в Карпатах.



