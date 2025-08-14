Укр Рус
Карпати, любов і "Афини": нова пісня FIЇNКА знову підкорює тікток
14 серпня, 07:37
3

Карпати, любов і "Афини": нова пісня FIЇNКА знову підкорює тікток

Софія Хомишин
Основні тези
  • Новий трек FIЇNКА "Афини" став популярним, зібравши мільйони переглядів на ютубі та набираючи популярності в тіктоці.
  • Співачка описує "Афини" як пісню про її дитячі спогади і любов.

На початку серпня FIЇNКА випустила новий трек "Афини" який стрімко підкорює слухачів. Кліп на пісню вже зібрав мільйони переглядів на ютубі та набирає популярності у тіктоці.

Під цю мелодію користувачі знімають ролики, які отримують сотні тисяч переглядів та десятки тисяч лайків. Багато з них настільки атмосферні, що мимоволі хочеться відкласти всі справи, зібрати рюкзак і вирушити в тихі, спокійні Карпати з коханою людиною, пише Show 24.

І немає на світі більше раю, як той, що ти сам собі найшов. Я його виділа, я його знаю – там і жиє любов,
– звучить у пісні  Афини".

Найчастіше під цю композицію знімають відео з мальовничими кадрами українських Карпат: величні гори, схід сонця, ранкова роса, вогнища, гірські стежки – все це чи не найкраще передає атмосферу.

@taneeetis_ #афіни #карпати #фіїнка ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
@kris_cheerful гори - любов️️‍ а пісня @FIЇNKA дуже запала в душу #похід #гори ♬ оригінальний звук - FIЇNKA

Також можна зустріти багато милих відео закоханих пар або роликів про дітей. "Ми з тобою пройдемоси по плаю, і моя рука в твоїх руках", – співає FIЇNКА.

@k.lotockaya210 @Євгеній Марчук ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
@liliia_ar ? #материнство #декрет #вагітність #гендерпаті ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
@polovynkaa Я дивлюся на неї і розумію - там, де живе така любов, немає страху, немає сумнівів. Є лише світло, яке ніколи не згасає. І я вдячна долі за те, що маю цей безцінний дар - доторкнутися до чистоти і величі справжньої любові через очі моєї дитини. #софіяандріївна #милота #cutebaby #daddysgirl ♬ оригінальний звук - FIЇNKA

За словами виконавиці, "Афини" – це пісня про її особистий рай, відчуття, яке вона носить у серці з дитинства.

Я памнітаю, єк босенька бігала гірськими царинками, зривала  афинки і тогди світ здававси таким простим і безтурботним. Я росла й шукала се саме відчуттє у життю – і найшла  йго в коханні. Для мене "Афини" – се не лишень спогад, се про любов, єка стає вічним літом на губах коханого,
– розповідала FIЇNКА.

FIЇNКА – "Афини": дивіться відео онлайн

Для довідки! Афини –  це місцева назва чорниці у Карпатах.


