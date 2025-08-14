Тарабарова опубликовала видео, на которых люди танцуют под трек "Хорошо с тобой", передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм. Певица и сама повторила танец.
Тоже интересно Светлана Тарабарова откровенно призналась, планирует ли снова пойти на Евровидение
"Хорошо с тобой" снова в трендах. Это так вдохновляет и еще раз является доказательством – делай искренне, качественно и тогда музыка будет нравиться снова и снова, уже новым поколениям. Прикольно, что песне в этом году 8 лет, а она актуальна до сих пор,
– написала Светлана Тарабарова.
Певица призвала людей и в дальнейшем снимать видео под трек, ведь они набирают много просмотров.
В сети люди делятся, что эта песня ассоциируется у них с детством и теплыми воспоминаниями.
- "Эта песня сразу ассоциируется с теплым детством".
- "Я в детстве обожала эту песню".
- "Это просто трек моего детства".
- "Трек, который не забудется никогда. Сразу детские воспоминания и вайб".
- "Аж мурашки по коже. Перенесли меня в школьные годы".
Кстати! Недавно на нашем сайте вышло интервью со Светланой Тарабаровой.
Что известно о клипе на песню "Хорошо с тобой"
Заметим, что клип на песню "Хорошо с тобой" уже набрал более 10 миллионов просмотров на ютубе. Съемки длились несколько дней в Киеве, а подготовка заняла три месяца. В видео столица превращается в сказочную страну.
Режиссерами клипа стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.
Светлана Тарабарова – "Хорошо с тобой": смотрите видео онлайн