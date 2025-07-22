Об этом сообщает Show24. Известно, что Светлана уже участвовала в Национальном отборе на Евровидение в 2016 году.

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Тогда артистка презентовала песню "Никогда снова". Певица стремилась рассказать Европе о событиях, которые происходили в Украине и показать то, что болит у каждого украинца. Однако Тарабаровой не хватило баллов, чтобы пройти в финал Нацотбора.

Светлана призналась, что вернется к конкурсу только тогда, когда почувствует внутреннюю потребность донести до мира новый важный месседж.

Как только я почувствую, что мне есть, что сейчас новое рассказать старому миру – сразу подам заявку,

– заявила артистка.

Светлана Тарабарова о Евровидении / Фото из инстаграма певицы

Полную версию разговора со Светланой Тарабаровой – читайте далее в рамках проекта "Интервью24".

Таким образом, пока артистка не приняла окончательного решения, однако не исключает своего участия в будущем. В то же время поклонники Светланы внимательно следят за ее творчеством и искренне верят, что голос артистки еще прозвучит на большой европейской сцене.

Напомним, нынешний 69-й песенный конкурс Евровидение завершился победой австрийского певца JJ. Тогда как группа Ziferblat, представлявшая Украину, заняла 9 место.