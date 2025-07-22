Про це повідомляє Show24. Відомо, що Світлана вже брала участь у Національному відборі на Євробачення у 2016 році.

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Тоді артистка презентувала пісню "Ніколи знову". Співачка прагнула розповісти Європі про події, які відбувалися в Україні та показати те, що болить у кожного українця. Однак Тарабаровій не вистачило балів, щоб пройти у фінал Нацвідбору.

Світлана зізналася, що повернеться до конкурсу лише тоді, коли відчує внутрішню потребу донести до світу новий важливий меседж.

Щойно я відчую, що мені є, що зараз нове розповісти старому світові – одразу подам заявку,

– заявила артистка.

Світлана Тарабарова про Євробачення / Фото з інстаграму співачки

Повну версію розмови зі Світланою Тарабаровою – читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Таким чином, поки що артистка не ухвалила остаточного рішення, однак не виключає своєї участі в майбутньому. Водночас шанувальники Світлани уважно стежать за її творчістю і щиро вірять, що голос артистки ще прозвучить на великій європейській сцені.

Нагадаємо, цьогорічний 69-й пісенний конкурс Євробачення завершився перемогою австрійського співака JJ. Тоді як гурт Ziferblat, який представляв Україну, посів 9 місце.