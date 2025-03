"Если бы у Зеленского был красивый костюм": ироничный трек Ron Gallo стал вирусным в сети

Американский певец Ron Gallo высмеял претензии журналиста Брайана Гленна относительно наряда Зеленского на встрече в Белом доме. Он написал об этом трек, который стал вирусным в сети.

После встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сеть взорвалась поддержкой в сторону украинского президента. Ron Gallo написал на эту тему сатирический трек и опубликовал его на своей странице, передает 24 Канал.

Ron Gallo под гитару исполнил трек If only Zelenskyy had a nice suit ("Если бы у Зеленского был хороший костюм"), где высмеял нарекания из-за наряда лидера Украины. Музыкант иронизирует по поводу слов журналиста Брайана Гленна и того, в каком стиле общались Трамп и Вэнс с Зеленским – перебивая и на повышенных тонах.

Ron Gallo – If only Zelenskyy had a nice suit: видео

Эта песня Ron Gallo вошла в альбом 7AM Songs of Resistance For the Internet. Эта пластинка собрала и другие сатирические треки на актуальные темы, которые музыкант выкладывал в своих соцсетях.

Я просыпаюсь в 7 утра и создаю эти песни за 5 минут, а потом делюсь ими в социальных сетях. Некоторые из них стали вирусными, поэтому я делюсь несведенным, необработанным, сырым аудио с постов в инстаграме и тиктоке по многочисленным просьбам, чтобы люди могли их иметь,

– поделился певец.

Песня о Зеленском и его костюме собрала более 250 тысяч лайков и множество комментариев. Украинцы, в частности, поблагодарили певца за поддержку.