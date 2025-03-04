В эфире американского ток-шоу The View Вупи Голдберг назвала встречу Зеленского и Трампа в Овальном кабинете "одной из самых неловких вещей, которые она когда-либо видела". Об этом сообщает 24 Канал.
К слову Я буду продолжать стоять на стороне Украины, – звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз
Это лидер суверенной нации (Владимир Зеленский – 24 Канал), и ты (Дональд Трамп – 24 Канал) делаешь с ним театр, потому что пытаешься показать, что ты жестокий парень. Но я не думаю, что кто-то хотел, чтобы ты был жестоким парнем,
– сказала Вупи Голдберг.
Актриса подчеркнула, что Дональд Трамп не спрашивал у людей, которые за него голосовали, как они чувствуют себя, как они относятся к тому, что он делает, и "хотят ли они быть оперативниками правительства Путина".
Вупи Голдберг заявила, что поддерживает Зеленского и Украину, которая находится в войне.
Потому что никто никогда не должен иметь возможность приехать в вашу страну и сказать "Это моя страна",
– добавила актриса.
Вупи Голдберг в эфире The View: смотрите видео онлайн
Кто еще из звезд поддержал Зеленского после спора с Трампом
- Американский актер Педро Паскаль, наиболее известный по роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне "Игры престолов", поддержал Украину и украинцев после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. "У мужества есть имя – Украина", – говорилось в одной из инстаграм-сторис звезды.
- Американская актриса Алисса Милано, которая сыграла в популярном сериале "Зачарованные", также поддержала Украину в борьбе с российской агрессией и путинским режимом.