Соответствующий ролик Коллинз опубликовал в инстаграме, пишет 24 Канал. Так, он присоединился к другим мировым звездам, которые поддержали Украину после напряженных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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В начале видео Миша Коллинз отметил, что, как и многие другие люди, видел в инстаграм-сторис, что происходит в Украине. После этого он добавил кадры из своей поездки в Киев в 2023 году, где на фоне слышны взрывы.

Россияне намеренно осуществляют эти атаки примерно в три часа ночи,

– сказал актер.

Звезда сериала "Сверхъестественное" также подчеркнул, что был в Украине и собственными глазами видел "воронки от взрывов, разрушенные здания, целые общины, превращены в руины российскими ракетами и бомбами, которых за последние три года было сброшено десятки тысяч".

Я видел украинских солдат, потерявших конечности из-за российских мин. Я видел осиротевших детей и родителей в скорби. Я видел чрезвычайно изобретательных, решительных, неутомимых украинцев, которые, несмотря на преимущества врага в силе и ресурсах, ежедневно, не жалея себя, борются за свою страну, за свободу и справедливость. И, конечно, я буду продолжать стоять на стороне Украины,

– поделился Миша Коллинз.

Поездки Миши Коллинза в Украину