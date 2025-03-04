Соответствующий ролик Коллинз опубликовал в инстаграме, пишет 24 Канал. Так, он присоединился к другим мировым звездам, которые поддержали Украину после напряженных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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В начале видео Миша Коллинз отметил, что, как и многие другие люди, видел в инстаграм-сторис, что происходит в Украине. После этого он добавил кадры из своей поездки в Киев в 2023 году, где на фоне слышны взрывы.
Россияне намеренно осуществляют эти атаки примерно в три часа ночи,
– сказал актер.
Звезда сериала "Сверхъестественное" также подчеркнул, что был в Украине и собственными глазами видел "воронки от взрывов, разрушенные здания, целые общины, превращены в руины российскими ракетами и бомбами, которых за последние три года было сброшено десятки тысяч".
Я видел украинских солдат, потерявших конечности из-за российских мин. Я видел осиротевших детей и родителей в скорби. Я видел чрезвычайно изобретательных, решительных, неутомимых украинцев, которые, несмотря на преимущества врага в силе и ресурсах, ежедневно, не жалея себя, борются за свою страну, за свободу и справедливость. И, конечно, я буду продолжать стоять на стороне Украины,
– поделился Миша Коллинз.
Поездки Миши Коллинза в Украину
- Миша Коллинз дважды был в Украине. В 2023 году актер приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Он стал амбассадором платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".
- В 2024 году звезда снова посетил нашу страну. Он, в частности, показался на Сумщине. Вместе с подразделением ГСЧС и режиссером Дариусом Мардером Миша Коллинз побывал на территории, где происходит гуманитарное разминирование, познакомился с поисковыми собаками и увидел работу водолазов.