Відповідний ролик Коллінз опублікував в інстаграмі, пише 24 Канал. Так, він приєднався до інших світових зірок, які підтримали Україну після напружених переговорів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Дивіться також Нумо боротися, – переможець Оскара-2025 виголосив емоційну промову, де згадав про війни

На початку відео Міша Коллінз зазначив, що, як і багато інших людей, бачив в інстаграм-сторіс, що відбувається в Україні. Після цього він додав кадри зі своєї поїздки у Київ у 2023 році, де на фоні чути вибухи.

Росіяни навмисно здійснюють ці атаки приблизно о третій годині ночі,

– сказав актор.

Зірка серіалу "Надприродне" також підкреслив, що був в Україні та на власні очі бачив "вирви від вибухів, зруйновані будівлі, цілі громади, перетворені на руїни російськими ракетами й бомбами, яких за останні три роки було скинуто десятки тисяч".

Я бачив українських солдатів, які втратили кінцівки через російські міни. Я бачив осиротілих дітей і батьків у скорботі. Я бачив надзвичайно винахідливих, рішучих, невтомних українців, які, попри переваги ворога в силі й ресурсах, щодня, не шкодуючи себе, борються за свою країну, за свободу та справедливість. І, звісно, я продовжуватиму стояти на боці України,

– поділився Міша Коллінз.

Поїздки Міші Коллінза в Україну