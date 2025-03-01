Вчера, 28 февраля, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во время которой между лидерами стран возникла перепалка. На фоне последних новостей, украинского президента поддержали не только лидеры европейских стран, но и звезды шоу-бизнеса. Педро опубликовал ряд сторис, где заверил, что поддерживает Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм актера.

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Педро Паскаль, который в инстаграме имеет 8,8 миллиона подписчиков, опубликовал несколько сторис, в которых выразил поддержку Владимиру Зеленскому и украинскому народу. К примеру, в одной из публикаций актер написал следующее: "У мужества есть имя – Украина".

Педро Паскаль поддержал Украину / Скриншот из инстаграма

Отдельно звезда "Игры престолов" опубликовал два фото Владимира Зеленского, где отметил, что президент Украины является лидером, и что нужно "оставаться с правильной стороны истории".

Звезда "Игры престолов" поддержал Зеленского / Скриншот из инстаграма

Также отметим, что в 2023 году издание Time внесло Педро Паскаля в список 100 самых влиятельных людей в мире.