Кэмерон откровенно не согласен с политикой Дональда Трампа. По его мнению, Америка отошла от тех ценностей, за которые боролась годами, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Stuff.

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Стоит отметить, что режиссер уже 14 лет проживает в Новой Зеландии и окончательно решил не возвращаться в Штаты. Однако время от времени посещать Голливуд таки планирует.

Я вижу отход от всего приличного. Америка ничего не значит, если она не отстаивает то, что исторически было ее основой. Это становится пустой идеей, и они пытаются опустошить ее как можно скорее в своих интересах,

– сказал Кэмерон.

По мнению Джеймса, влияние политики новоизбранного президента имеет глобальный характер, а преимуществом проживания в другой стране является то, что ему не приходится ежедневно наталкиваться на новости о Трампе.

"Я не знаю, чувствую ли я себя здесь безопаснее, но по крайней мере мне не приходится читать об этом на первой полосе каждый день. Это отвратительно. В Новой Зеландии хотя бы могут вынести это на третью страницу. Я просто не хочу больше видеть его лицо на первой полосе. В США это невозможно избежать – это как смотреть автокатастрофу снова и снова", – откровенно поделился режиссер.

Тема получения новозеландского гражданства для режиссера является очень важной. Кэмерон отмечает, что такое достижение является важным, а в страну, в которой он поселился, надо сделать определенный вклад и "заслужить свое место".

Напомним, вчера в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Между лидерами двух стран возник жаркий спор, который стал темой для мирового обсуждения.