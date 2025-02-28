Такое решение приняла семья американской актрисы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Дело в том, что семья Мишель Трахтенберг приняла решение не проводить посмертное вскрытие. Причиной этого стали религиозные соображения близких актрисы.

Офис главного медицинского эксперта Нью-Йорка подтвердил, что уважает выбор семьи.

В соответствии с законодательством о здравоохранении, семьи могут возражать против вскрытия на основании религиозных убеждений, при условии, что нет подозрения в преступлении или убедительных причин для проведения вскрытия с точки зрения общественного здоровья, судмедэксперт учитывает возражения,

– пояснил представитель ведомства.

В то же время в результате этого решения, в свидетельстве о смерти актрисы как причина, так и способ смерти будут указаны как "неустановленные", хотя внешний осмотр тела все же был проведен.

Известно, что недавно Мишель Трахтенберг перенесла трансплантацию печени, что могло вызвать осложнения. Ее подруга, фотограф Аманда де Кадене, рассказала, что актриса находилась в больнице незадолго до смерти.