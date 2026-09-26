Любовь с дискотеки и свадьба за 10 дней: история Петра и Марины Порошенко

История Петра и Марины Порошенко началась задолго до президентства, политики и официальных приемов. В 1980-х для знакомства не нужны были ни Tinder, ни долгая переписка – иногда хватало друзей, которые буквально не позволили после сессии остаться дома.

Будущие супруги познакомились в студенческие годы, а в сентябре 2026 года отметили уже 42 года брака. За это время у Петра и Марины Порошенко родилось четверо детей. Поэтому 24 Канал решил рассказать об истории любви этой пары

Знакомство, которого могло и не быть







Марина и Петр Порошенко / Фото из соцсетей



Марина Порошенко рассказывала, что после одного из экзаменов зимней сессии мечтала только о том, чтобы выспаться. Но у друзей был другой план на вечер, и они утащили ее на дискотеку в университетское общежитие. Там она и встретила Петра Порошенко. Марина тогда училась в медицинском институте, а Петр – на факультете международных экономических отношений Киевского университета. По словам Марины, это была любовь с первого взгляда.

Единственное "но": встречаться они начали не на следующее утро, как того потребовала бы хорошая романтическая комедия, а лишь примерно через полгода. Сблизились, когда обоих отправили собирать урожай. Марина также вспоминала, что во время свиданий Петр искал лужи, чтобы иметь повод перенести ее на руках.

Свадьбу едва не сорвала армия



Марина и Петр Порошенко / Фото из соцсетей



Примерно через год пара решила пожениться. Однако вскоре после подачи заявления Петру Порошенко пришла повестка в армию. Романтика 1980-х: ты уже планируешь свадьбу, а государство вдруг планирует твою жизнь немного иначе.

Свадьба все-таки состоялась 8 сентября 1984 года. Порошенко отпустили со службы примерно на 10 дней, после чего он вернулся в воинскую часть.

Есть и еще одна почти кинематографическая деталь: по воспоминаниям Марины, родители молодоженов познакомились фактически перед самой регистрацией брака. Представились друг другу по фамилиям – и через несколько минут уже стали родственниками.

Более четырех десятилетий вместе

Марина и Петр Порошенко / Фото из соцсетей



У супругов четверо детей – Алексей, близняшки Евгения и Александра и младший сын Михаил. А архивные фотографии из молодости Петр Порошенко и спустя десятилетия периодически публикует в соцсетях, поздравляя жену с днем рождения и годовщинами.

Так что история, начавшаяся со студенческой дискотеки, пережила армейскую службу, рождение четверых детей и более 40 лет брака. А Марина в тот вечер, напомним, вообще хотела просто пойти спать. Иногда друзья, которые вытаскивают тебя из дома, все-таки знают что-то большее.

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