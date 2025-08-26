Звезда "Україна має талант", певец Александр Кварта, сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он записал видеообращение для своих поклонников в военной форме.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Кварти.

Так, выяснилось, что певец сейчас проходит военные учения в рядах ВСУ.

На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. И на радость всем моим друзьям – я жив и здоров. И я продолжаю петь только самые позитивные песни,

– подчеркнул музыкант.

В другом своем видео Александр добавил, что "из соображений ТЦК" стал более полезным в армии, и призвал волонтеров продолжать свою работу, чтобы способствовать победе Украины в войне с Россией.

Что известно об Александре Кварте?