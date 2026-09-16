Колумбийский певец Maluma во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына

Известный колумбийский певец Maluma во второй раз стал отцом. Его возлюбленная Сусана Гомес родила сына.

Артист уже опубликовал первые фото новорожденного из роддома и раскрыл имя малыша. Об этом он написал в инстаграме.

Сын Малумы родился 14 сентября. Мальчика назвали Орион Лондоньо Гомес.

Maluma с любимой и сыном / Фото из инстаграма певца

Для певца и Сусаны Гомес это уже второй общий ребенок. Пара также воспитывает дочь Пэрис, которая родилась 9 марта 2024 года. В этом году девочке исполнилось два года, и теперь она стала старшей сестрой.

Сусана Гомес с Пэрис и Maluma / Фото из инстаграма артиста

К слову, Maluma (настоящее имя певца – Хуан Луис Лондоньо Ариас) известен не только сольными хитами. Исполнитель неоднократно работал с Шакирой. Вместе они записали несколько успешных песен, в частности Chantaje, которая стала одним из самых известных совместных хитов артистов. На момент написания материала клип на эту композицию набрал более 3,2 миллиарда просмотров на YouTube.

К слову, недавно радостной новостью поделилась и 40-летняя украинская телеведущая и благотворительница Иванна Онуфрийчук. Она тоже во второй раз станет мамой.